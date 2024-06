Arriva in serata una nuova ufficialità in entrata per il Cisano di mister Porcella.

Farà parte dell'organico biancobLu, nella prossima stagione, anche l'attaccante Franco Rossignolo.

La punta classe 1989 è stato uno dei protagonisti della scalata in Promozione della San Francesco Loano, realizzando nel biennio in rossoblu ben 33 reti. Nell'ultima stagione ha invece indossato la casacca della Baia Alassio Auxilium, con tre gol all'attivo.