Calciomercato. Il Borgio Verezzi parte con nove conferme. Il ds Scannapieco: "Felice che tanti giocatori abbiano sposato il nuovo progetto tecnico"

Varati i quadri tecnici per la stagione 2024/2025, anche dal Comunale di Borgio Verezzi sono arrivate le prime ufficialità sull’organico a disposizione di mister Ponte.

A confermarle è stato direttamente il direttore sportivo, Pietro Scannapieco.

“Partiamo da capitan Patitucci, per arrivare a giocatori come Castiglione, Grillo, Stegaru, Bianco, Gasco, Locatelli, Pastorino e Degiorgis. La cosa che più mi fa piacere è che tutti per ragazzi erano arrivate offerte, ma hanno deciso di sposare il nuovo progetto tecnico.

Si parla di un possibile colpo in difesa e di altri innesti dalla Promozione, mentre Pollero sembra indirizzato al Pontelungo.

“Per le altre operazioni aspettiamo il primo luglio - non si sbottona Scannapieco - con l’apertura delle liste di trasferimento”.