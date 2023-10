Calcio, Prima Categoria. Baia Alassio Auxilium, buon punto a Ospedaletti. Sardo: "Dovevamo vincerla ma potevamo perderla"

Un altro miracolo dopo quello realizzato qualche stagione fa con il Golfo & Dianese? Enrico Sardo, allenatore specialista in promozioni, ci prova di nuovo quest'anno e l'avvio con la Baia Alassio Auxilium è davvero promettente. I gialloneri hanno ottenuto 4 punti nei primi 180 minuti di gioco, un inizio confortante condito dal 2-2 di Ospedaletti.

"Dovevamo vincerla ma potevamo perderla, e quindi alla fine va bene così. Dovevamo portarla a casa perchè avevamo qualcosa più di loro - ha dichiarato il tecnico dei gialloneri - soprattutto nel secondo tempo, ma alla fine una parata importante l'ha fatta il nostro portiere".

"Portiamo via un punto da un campo difficile e le sensazioni sono assolutamente positive. Il nostro percorso è questo e aver totalizzato 4 punti dopo due giornate va benissimo. C'è però chi si illudeva che dovevamo fare la squadra per tornare subito in Promozione, ma non è così: bisogna ristrutturare società e squadra: il cammino è quello giusto".