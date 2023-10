Podismo. E' Davide Giribaldi il nuovo re dell'UltrAndoraRun

E’ Davide Giribaldi il vincitore dell’edizione 2023 dell’UltrAndoraRun, la sfida sulle 6 ore di corsa andata in scena ad Andora (Sv) per l’organizzazione sempre precisa e puntuale dell’Asd RunRivieraRun dell’infaticabile Luciano Costa. Il portacolori dell’Albenga Runners, già secondo lo scorso anno nella 12 ore che stavolta non è stata inserita nel programma, è stato l’unico a valicare la fatidica soglia dei 70 km, coprendo nell’arco di tempo 70,162 km e completando 35 giri del percorso disegnato nella zona del Porto.

Giribaldi ha preceduto Michele Chiefari (Golfo Dianese Ultra Runners/69,004) e Fabio Schintu (67,265) ma a sorprendere è stata la prestazione di Arianna Regis (Bergamo Stars Atl.), la specialista dell’ultramaratona che coprendo 66,997 km ha chiuso al quarto posto assoluto. A farle compagnia sul podio Serena Durante (65,927) e Francesca Scola (Vegan Power Team/60,016).

Questi i vincitori di categoria: Simone De Barbieri (Maratoneti del Tigullio/PSM34), Davide Montuori (Impossible Target/SM35-44), Fabrizio Lavezzato (Atl.Novese/SM45-54), Paolo Sappa (Asd RunRivieraRun/SM55-64), l’austriaca Johanna Dippelreiter (Atl.Novese/SF35-44), Fernanda Ferrabone (Asd RunRivieraRun/SF55-64) e Patrizia Negri (Marathon Club Imperia/SF65+).

La gara, organizzata in collaborazione con il Comune di Andora, era valida per il Gran Prix Iuta 2023 e era inserita nel calendario nazionale Fidal. La società organizzatrice è già al lavoro per il suo prossimo impegno, la RunRivieraRun Half Marathon che si disputerà a fine mese e per la quale si preannuncia un’autentica invasione di podisti.