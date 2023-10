Calcio. Il Torneo delle Regioni arriva in Liguria! Ufficiale l'assegnazione alla nostra regione

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato la sedi della 60^ edizione del Torneo delle Regioni.

La più longeva ed imponente manifestazione di calcio giovanile della LND, riservata alle rappresentative Regionali delle categorie calcio femminile, Under 19, Under 17 e Under 15 maschili si giocherà in Liguria e Calabria. La prima Regione, presieduta dal Presidente Giulio Ivaldi, ospiterà la kermesse dedicata al calcio in programma dal 22 al 29 Marzo 2024. Il Comitato diretto da Saverio Mirarchi organizzerà dal 24 Aprile al 1 Maggio 2024 l’evento riservato al calcio a cinque.