Calcio. Promozione. Con cuore e sofferenza, il Finale torna a vincere e lo fa contro la corazzata Sestrese

FINALE - SESTRESE 3-1 (Simigliani 13', Dagnino 14', Scalia 63'- Autogol Arzarello 30')

50' finisce qua! il Finale torna a vincere

48' sul taccuino anche Tecchiati, fallo di reazione su Simigliani

47' CHE COSA HA PRESO MONDINO! Il portiere respinge il colpo di testa di Palmigiano arrivato sul secondo palo di gran carriera

46' ammonito Esposito

45' cinque di recupero, intanto angolo Finale

44' al tiro anche Lanza da fuori area, facile per Mondino

43' ancora Mondino! Il portiere di casa vola sul tiro al volo di Mura, corner ospiti

42' arriva il giallo anche per Rolon, in ritardo su Cannavò

41' Palmisano per Sighieri, ultima mossa di Valmati

40' mancano le idee negli ospiti, possesso palla non efficace e imprecisioni, serve una giocata del singolo. Ci prova ora Mura in rovesciata, palla a lato

37' corner Finale, bene la gestione giallorossa negli ultimi minuti, la Sestrese si è invece spenta

35' giallo per Lanza

33' Pische nella Sestrese al posto di Balestrino, Rolon per Renda nel Finale

33' ammonito Vittorio Brollo

32' agonismo a livelli altissimi ora, un po' di nervosismo dopo la disputa dei palloni, con Scalia tra i piu attivi, che una volta sostituito è andato a portare personalmente un paio di palloni alla panchina ospite

31' super tiro di Bazzurro dal limite, si supera Mondino, corner ospite

29' Gabriele Brollo e Esposito per Scalia e Belvedere

28' gioco fermo per una discussione per i palloni, la Sestrese afferma di non averne, mentre il Finale reclama quello usciti poco fa, tenuto dai verdestellati

26' un altro attaccante per Valmati con l'ingresso del 2006 Calabrese

24' ecco i cambi: Calabrese e Lanza per Castelli e Zanoli

23' intanto Valmati prepara due mosse

21' tremendamente cinico il Finale quest'oggi, che ancora una volta colpisce alla prima occasione

20' ci prova subito Balestrino, blocca Mondino. Intanto sul ribaltamento, fermato fallosamente Zeggio da Castelli, punizione giallorossa sull'esterno

19' giallo a Pastorino

18' IL CAPITANO! SCALIA SUPERA CANNAVO' CON UN TIRO DAL LIMITE CHE BACIA IL PALO E POI COLPISCE IL PORTIERE CHE PROVA COMUNQUE A INTERVENIRE MA LA SFERA E' DENTRO

17' torna in avanti il Finale, tiro di Dagnino deviato

13' giallo per proteste a Cannavò, intanto dentro Mura per Ungaro, cambio offensivo per Valmati che cambia modulo

12' meglio la Sestrese in avvio di ripresa, il Finale non si è ancora fatti vedere in avanti

9' giu Zeggio per una manata di Delgado, il gioco è comunque proseguito con il cross del numero 3 bloccato da Mondino

7' palla in mezzo fantastica di Tecchiati per Sighieri che manca il tocco vincente, gioco fermo poi per soccorrere Illiano

16:03 ripartiti senza nessun cambio

SECONDO TEMPO

47' steso Belvedere, punizione Finale sull'esterno. Deviazione, si va dalla bandierina. Nulla di fatto, si chiude la prima frazione

45' tre di recupero

43' ci prova Ungaro al volo dopo la respinta della difesa sulla punizione, si è un po' affievolita la spinta del Finale dopo la rete ospite

41' ammonito anche Arzarello, intervento giudicato irruento su Sighieri

39' ALTRO LEGNO SESTRESE! Traversa piena colpita dal limite da Sighieri dopo una bella trama con Delgado e Zanoli sulla fascia sinistra

33' Mondino respinge in angolo il cross di Tecchiati, negato però dal direttore di gara, sembrava abbastanza evidente...

30' accorcia la Sestrese! situazione particolare con un tiro deviato di Balestrino che si era alzato e la traiettoria ha fatto finire la palla in porta con Mondino colpito nel mentre. Il Finale si lamenta per un possibile fallo di Sighieri sul portiere

28 conclusione centrale dal limite di Dagnino, blocca Cannavò

27' giallo per simulazione a Balestrino, caduta troppo plateale in area che non ha ingannato l'arbitro

25' Valmati richiama Sighieri: "Dipende da te, inizia a giocare"

20' PALO PIENO DI TECCHIATI! L'esterno era scappato sulla destra e arrivato in area incrocia colpendo in pieno il montante, sulla ribattuta nessuno riesce a colpire, palla poi allontanata

19' "Bisogna star calmi" le parole di Valmati alla squadra, ora meno pimpante dei primi dieci minuti

17' uno due folle da parte del Finale che punisce con le prime occasioni la Sestrese

16' ancora Finale in avanti, doppio corner per i giallorossi. Ci prova ancora Simigliani sul secondo, palla a lato

14' INCREDIBILE, IL FINALE RADDOPPIA! AZIONE FOTOCOPIA SULLA DESTRA, STAVOLTA CON ARZARELLO AD ARRIVARE AL CROSS BASSO, SULLA PALLA ARRIVA DAGNINO CHE NON SBAGLIA

13' FINALE IN VANTAGGIO! CROSS DI ZEGGIO DALLA DESTRA DRITTO SULLA TESTA DI SIMIGLIANI CHE INFILA CANNAVO'

11' steso Sighieri da Illiano, primo giallo della gara

9' Sestrese molto aggressiva in questi primi minuti, ora Sighieri ci prova di testa su un cross arrivato dalla sinistra, non riesce a staccare bene il capitano

7' Balestrino, primo squillo da fuori area, Mondino respinge in corner

5' subito un corner conquistato da Delgado per la Sestrese, in clima partita Valmati che sta richiamando a gran voce i suoi

15:01 via alle ostilità

E' il momento di iniziare a fare sul serio in casa Finale, se si vuole puntare a qualcosa in piu dell'obiettivo salvezza. Al "Borel", arriva la Sestrese, che pochi mesi fa veniva sconfitta proprio qua e in seguito retrocessa insieme ai giallorossi. I verdestellati, sono però, insieme alla Praese, le due candidate principali per la vittoria del girone, ed entrambe affronteranno la squadra di Monti nel giro di due settimane. Esami dunque importanti e che faranno capire che stagione sarà quella della società del Presidente Cappa.

FINALE: Mondino, Zeggio, Brollo V., Scalia, Arzarello, Illiano, Renda, Dagnino, Simigliani, Belvedere, Pastorino.

A disposizione: Anselmo, Costantino, Esposito, Nazarenko, Ottina, Cafarotti, Brollo G., Trevisano, Rolon

Allenatore: Monti

SESTRESE: Cannavò, Tecchiati, Delgado, Merialdo, Ravera, Ungaro, Zanoli, Bazzurro, Balestrino, Sighieri, Castelli

A disposizione: Parise, Lanza, Puppo, Zanetti, Palmisano, Ardinghi, Pische, Calabrese, Mura

Allenatore: Valmati

Arbitro: Martin Virgilio (Imperia)

Assistenti: Luis Xavier Bautista Romero (Genova) - Luca Ingenito (Genova)