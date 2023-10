Calcio, Serie D. La saetta di Venneri lancia l'Albenga, battuta la Fezzanese e terza vittoria consecutiva

ALBENGA - FEZZANESE 1-0 (47' Venneri)

50' FINISCE QUA! L'ALBENGA BATTE LA FEZZANESE E CENTRA LA TERZA VITTORIA CONSECUTIVA

45' proprio Esposito lascia il campo per De Benedetti, Fossati rinforza gli ormeggi per il recupero. Concessi 5 minuti

45' Esposito spreca il colpo del ko, difficile però chiedere di più al numero 10 di Fossati dopo una prova di grande sacrificio

34' Masetti si divora il tap in del 2-0. Gran prova difensiva per il braccetto bianconero, sottoporta c'è qualcosa da rivedere...

34' Giampieri - Banti, chiudi cambi Rolla

33' punizione dal limite per Baudi dopo l'intervento falloso di Anselmo. La barriera accomoda l'uscita di Facchetti

30' Guelfi per Terminello, ancora una mossa per Rolla

25' Fossati alza Jebbar a fianco di Esposito

22' Fossati richiama Fossati per Anselmo, Rolal risponde con Cantatore per Nicolini

21' un giocatore della Fezzanese va giù in area. Scarano lascia correre ad ampi gesti. Proteste educate ma ferme degli ospiti

16' diagonale totale di Mukaj su Lunghi, il centrale ci ha messo senso tattico e bello stile per fermare il numer 17 ospite

15' Lunghi per Floro, secondo cambio per Rolla

12' doppio cambio per Fossati in mediana, escono Tesio e Likaxhiu per Paglia e Di Stefano

9' Rolla passa al 4-2-3-1, esce Gabelli per Scarlino

8' applausi scroscianti per il recupero palla di Barranco. Come sempre super generosi gli attaccanti di Fossati in fase di non possesso

4' Strepitoso Facchetti su Marlotti! Il portiere ingauno ha una rapidità micidiale nel chiudere lo specchio agli avversari

2' VENNERIIIII!!! UN GOL PAZZESCO DEL DIFENSORE CHE CARICA DAI 25 METRI E TROVA LA BATTUTA VINCENTE! INGAUNI AVANTI!

1' inizia il secondo tempo con il decollo delle Frecce Tricolori dall'aeroporto di Villanova d'Albenga

SECONDO TEMPO

46' si chiude il primo tempo con il giallo a Masetti

45' colpo di testa di Jebbar, contrato. Timide proteste dei bianconeri

44' ammonito Likaxhiu

42' solito cross di Nesci dalla sinistra, Barranco impatta bene sul secondo palo, sfera di mezzo metro oltre il palo sinistro di Salvalaggio

39' l'Albenga perde una sfera sanguinosa in uscita con Likaxhiu (arrabbiatissimo fossati con la sua mezz'ala), sull'azione dei verdi c'è Facchetti a dire no al tentativo di Baudi

32' tocco di manu sul cross dal lato corto di Jebbar. La punizione seguente porta all'uscita alta di Salvalaggio

25' entrambe le squadre si mangiano tempo e spazio, si fa fatica a giocare con lucidità

20' Fossati conferma il 3-5-2, Fezzanese con il 3-4-1-2

15' continua sull'asse destro l'Albenga: Likaxhiu per Nesci, cross per Esposito contenuto dai verdi

11' Likaxhiu dal limite, Salvalaggio blocca in due tempi

11' buona l'uscita in anticipo di Facchetti. Molto bravo l'estremo di Fossati in queste letture

10' Albenga che accetta il possesso della Fezzanese in questo avvio di gara

8' Jebbar per Berretta, destro colpito dal basso verso l'alto per la mezz'ala ingauna. Inevitabile la conclusione alta

2' parte fortissimo la Fezzanese, salvataggio sulla linea a pochi passi dalla porta ingauna

1' si parte!

PRIMO TEMPO

ALBENGA: Facchetti, Mukaj, Venneri, Masetti, Nesci, Likaxhiu, Tesio, Berretta, Jebbar, Esposito, Barranco.

A disposizione: Bisazza, De Benedetti, Castiglione, Mariani, Paglia, Bonanni, Di Stefano, Anselmo, Quintero

Allenatore: Fossati

FEZZANESE: Salvalaggio, Del Bello. Gabelli, Selimi, Terminello, Nicolini, Giampieri, Bruccini, Mariotti, Baudi, Floro.

A disposizione: Gaggini, Guelfi, Stradini, Bianchi, Cantatore, Lunghi, Beccarelli, Scarlino, Banti.

Allenatore: Rolla

Arbitro: Scarano di Seregno

Assistenti: Aimar di Nichelino e Mititelu di Torino