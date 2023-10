Giudice Sportivo, Prima Categoria. Nuova inibizione per mister Vaccari, sette giornate a mister Saltarelli

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARE DEL 7/10/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 4/ 1/2024

FOLLI PAOLO (ROSSIGLIONESE)

Dopo che la sua squadra aveva subìto una rete, entrava indebitamente sul tdg, girovagando per esso. Al richiamo verbale del ddg di uscire dal tdg, gli rivolgeva due espressioni ingiuriose. Alla notifica del provvedimento disciplinare, ritardava l'uscita dal tdg, reiterando il proprio comportamento ingiurioso, accompagnandolo con gesti e rimanendo nei pressi del cancello, e solamente dopo l'ulteriore richiamo del ddg, usciva completamente. A fine gara entrava nella zona degli spogliatoi, reiterando ancora il proprio comportamento e con sguardo di sfida. Uscito dal cancello, guardava ed insultava ancora ilddg, facendogli un grave ed evidente gesto dal chiaro riferimento sessuale (sanzione aggravata per la reiterazione del proprio comportamento, anche dopo il termine della gara, per l'atteggiamento di sfida tenuto nei confronti del ddg e per la gravità del gesto rivoltogli, dal chiaro riferimento sessuale - art. 36 novellato CGS).

AMMONIZIONE (I INFR)

GRANARA ALESSIO (BARGAGLI SAN SIRO)

FERRERO DIEGO (BOLZANETESE VIRTUS)

CALVO FABIO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

GIACOBBE DAVIDE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

CAORSI FRANCESCO (BORGO INCROCIATI)

AMMONIZIONE (III INFR)

GIUNTA ALESSANDRO (VADINO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (II INFR)

FIORITO CRISTIAN (CORNIGLIANESE 1919)

BIANCO GIANLUIGI (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

AMMONIZIONE (I INFR)

SORBELLO ANGELO (BOLZANETESE VIRTUS)

GIORGINI GIAN LUCA (IRON FOX AMEGLIESE)

ANFOSSI SIMONE (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CONTENA DAVIDE (POLISPORTIVA SANREMO 2000) (sanzione attenuata per la tenuità del gesto art.36 novellato CGS).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZINO GIOVANNI (ATLETICO QUARTO)

CANI ALEKSANDRO (BORGO INCROCIATI)

PARDI ALBERTO (IRON FOX AMEGLIESE)

MALOUKI HAMZA (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

MORENO ORTEGA ALEX J. (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

ZEMMA ALEXANDER (VADINO FOOTBALL CLUB)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

RIZZO ALESSANDRO (CITTA DI SAVONA)

LICITRA EDOARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

POGGI LORENZO (OLD BOYS RENSEN)

MANCA FLAVIO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (II INFR)

CILIA MATTEO (BARGAGLI SAN SIRO)

MONTARSOLO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)

TORRISI LEONARDO (BOLZANETESE VIRTUS)

MAGNASCO GIANLUCA (BORGORATTI)

MATAROZZO MATTEO (CITTA DI SAVONA)

ROSSI MANUEL (COGORNESE)

CITRO NICOLAS (CORNIGLIANESE 1919)

TOBIA MATTEO (MULTEDO LEVANTE 1930)

BATTAGLIA MARCO (OLD BOYS RENSEN)

CAMPAGNANI ALESSIO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

RAVERA LORENZO (ROSSIGLIONESE)

MASCARDI CESARE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

CONTU ANTONIO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

SCARPINO PIETRO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

CONTI ENRICO (SPERANZA 1912 F.C.)

BOUSSAKIOUD ABDELJALIL (SPORTING CLUB AURORA 1975)

GUELFI LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)

LIGUORI LORENZO (SUPERBA CALCIO 2017)

VELATI MATTEO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (I INFR)

BOSCHI MATTEO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

CALCAGNO MATTEO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

CIAJOLO GIORGIO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

CROSETTI DAVIDE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

PEREGO STEFANO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

PODDA MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

GRECO ALESSANDRO (AREA CALCIO ANDORA)

ISLAHI ABDELHAKIM (AREA CALCIO ANDORA)

BERGAMINO ANDREA (ATLETICO QUARTO)

GIUDICE MATTEO (ATLETICO QUARTO)

MORINI GIANLUCA (ATLETICO QUARTO)

AIELLO DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)

FENOGLIO FEDERICO (BARGAGLI SAN SIRO)

TARICCO FEDERICO (BARGAGLI SAN SIRO)

SCACCIANOCE DANIELE (BOLZANETESE VIRTUS)

FERRARI MATTEO (BORGO INCROCIATI)

PERTICARO GABRIELE (BORGO INCROCIATI)

PASTORINO FEDERICO (BORGORATTI)

RIOTTI DANIEL LEON (BORGORATTI)

BACCELLI NICOLAS (BRUGNATO 1955)

BEVERINOTTI MANUEL (BRUGNATO 1955)

LORENZINI SEBASTIANO (BRUGNATO 1955)

BEANI LORENZO (CITTA DI SAVONA)

BOTTINI MATTEO (COGORNESE)

COLELLA MICHELE (CORNIGLIANESE 1919)

PIZZONI LEONARDO (F.C.LAVAGNA 2.0)

SPALLETTA MARIO (F.C.LAVAGNA 2.0)

SACCOMANNI RICCARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

DIDO DANIELE (IRON FOX AMEGLIESE)

GIORGINI EDOARDO G. (IRON FOX AMEGLIESE)

LUCCETTI MANUEL (IRON FOX AMEGLIESE)

MINARDI IACOPO (MASONE)

PARODI MATTEO (MASONE)

VIVARELLI LUCA (MASONE)

PASTORINO PIETRO (OLD BOYS RENSEN)

GHIGGERI ALBERTO (PANCHINA)

MASSA GIACOMO (PANCHINA)

CONTENA DAVIDE (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

DENARO FABIO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

MUCCIO FRANCESCO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

GENOVESE ANDREA (ROSSIGLIONESE)

MUCA JURGEN (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

STALLA ANDREA (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

FARACI FRANCESCO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

SERPE LUCA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

MARTUFFO MARCO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

CIZMJA DRITAN (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

GIACOPELLO DAVIDE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

SCARPINO SAMUELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

AMATO ANDREA (SPERANZA 1912 F.C.)

BONDI GABRIEL (SPERANZA 1912 F.C.)

BESANA DOMENICO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

GIACOPETTI MATTIA (SUPERBA CALCIO 2017)

MILAZZO CHRISTIAN (VADINO FOOTBALL CLUB)

BARATTA GABRIELE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

GARE DEL 8/10/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 8/10/2023

BORGIO VEREZZI - ALBISSOLE 1909

Il G.S.

• Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe;

• Atteso che, dal medesimo referto emerge che il massaggiatore VACCARI Fabio della Società BORGIO VEREZZI, nel corso della gara, è stato sanzionato con il provvedimento di ammonizione;

• Rilevato, all’atto dell’inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni del provvedimento disciplinare suddetto, che il massaggiatore VACCARI Fabio non risulta essere stato tesserato;

• Considerato che il medesimo VACCARI Fabio, era già stato sanzionato, con la stessa motivazione, in occasione della gara BORGIO VEREZZI - VADINO di Coppa Liguria del...., con l'inibizione per mesi 1 (uno), da scontarsi a decorrere dalla data del suo eventuale tesseramento (pubblicata sul C.U.......del 07/09/2023), sanzione chiaramente non ancora scontata, non risultando egli, alla disputa della gara in questione, ancora tesserato e che, pertanto, allo stesso si deve applicare la circostanza aggravante di cui all'art. 14, comma 1, lett. m) del CGS

• Visto il disposto dell'art. 10, comma 5, lett. a); DISPONE Di infliggere le seguenti sanzioni:

• Di omologare il risultato della gara in questione;

• Inibizione per mesi 2 (due) al Signor VACCARI Fabio della Società BORGIO VEREZZI, in aggiunta a quella già precedentemente comminata ed ancora da scontare, pubblicata sul C.U. n. 14 del 07/09/2023, a decorrere dalla data del suo eventuale tesseramento,;

• Inibizione fino al 26 ottobre 2023 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società BORGIO VEREZZI, Signor CASTIGLIONE Giuseppe;

• Ammenda di Euro 200 alla società BORGIO VEREZZI, a titolo di responsabilità oggettiva. Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.

Firmato Il Giudice Sportivo Dott. Gianfranco Ricci

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00

BORGIO VEREZZI A titolo di responsabilità oggettiva (VDG).

Euro 50,00

BORGIO VEREZZI Per non essere in possesso se previsti cartelli per le sostituzioni.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 26/10/2023

CASTIGLIONE GIUSEPPE (BORGIO VEREZZI) V.D.G.

AMMONIZIONE (II INFR)

DORIGO FEDERICO (SPOTORNESE CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MACCHINI CRISTIAN (BOLANESE)

BERGERO ALEX (MILLESIMO CALCIO)

BROGLIO STEFANO (PLODIO 1997)

ALLENATORI

SQUALIFICA SETTE GARE

SALTARELLI ANTONIO (VADESE CALCIO 2018)

Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, entrava sul tdg e si avvicinava al ddg con fare aggressivo e il pugno chiuso, venendo allontanato da due calciatori; al termine del primo tempo si rivolgeva nuovamente al ddg, con fare aggressivo a chiedere spiegazioni, quindi, si posizionava fuori dello spogliatoio, rivolgendo al ddg ed all'intera classe arbitrale, espressioni gravemente ingiuriose ed anche una di stampo discriminatorio (sanzione aggravata, per essere entrato sul tdg con fare minaccioso dopo l'espulsione; inoltre per l'atteggiamento intimidatorio tenuto nella zona spogliatoi e per aver usato, tra l'altro, un'espressione di stampo discriminatorio - art 36 novellato CGS)

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE

MOLINARO GIANLUCA (CENGIO)

Rivolgeva espressioni irriguardose al ddg, poi, uscendo dal tdg, dopo il provvedimento disciplinare, proseguiva con ulteriori, ripetute, espressioni gravemente irriguardose al suo indirizzo (sanzione motivata anche dall'atteggiamento tenuto dopo l'espulsione - art. 36 novellato CGS)





AMMONIZIONE (II INFR)

MELEDINA GEROLAMO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

MOLINARO GIANLUCA (CENGIO)

DE BIASI ALESSANDRO (CEPARANA CALCIO)

VINDIGNI DANILO (GOLFO DIANESE 1923)

OLIVA MAURIZIO (LETIMBRO 1945)

OGGIANO ALESSANDRO (RIESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BOTTI GIACOMO (CASARZA LIGURE)

Protestava contro la decisione arbitrale di concedere il recupero, dissentendo da essa in modo irriguardoso, aggiungendo, subito dopo, a bassa voce un'espressione ingiuriosa all'indirizzo del ddg. Abbandonava il campo senza protestare e, a fine partita, andava nello spogliatoio del ddg, scusandosi con lui (sanzione attenuata, per il tono usato e per essersi scusato a fine gara - art. 36 novellato CGS)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FURNARI MATTIA (BORGIO VEREZZI)

GIORGETTI ALAIN (CENGIO)

MITRUSHI AURELJAN (MARASSI 1965)

LAROSA SAMUELE (OLIMPIC 1971)

FIOCCHI MANUEL (RICCO LE RONDINI)

SIMBARI FRANCESCO ANTON (VIRTUS SANREMO C.2011)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

BERTAGNA FILIPPO (CASARZA LIGURE)

ROGAI ANDREA (CELLA 1956)

AIT LABYAD MADYAN (LIDO SQUARE F.B.C.)

NEGRO PIETRO (ONEGLIA CALCIO)

SAVERIO BONOZO FREDDY A. (POLIS. PIEVE LIGURE)

DANNA SIMONE (VADESE CALCIO 2018)

RUSSOTTI RENATO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

GALLO MATTEO (ALTARESE)

GRANDI SIMONE (ARGENTINA ARMA)

MESSINA ANTONIO (ARGENTINA ARMA)

DANIO ALESSANDRO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

ODASSO JACOPO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

CARPARELLI MARCO (BORGIO VEREZZI)

MOLINA BORJA EDWARD A. (BORGIO VEREZZI)

BARBIERI ALESSANDRO (CA DE RISSI SG)

PARISI MATTIA (CA DE RISSI SG)

DUO IVAN (CALVARESE 1923)

PROFUMO DAVIDE (CALVARESE 1923)

SALA IACOPO (CASARZA LIGURE)

ROGGERONE DAVIDE (CELLA 1956)

BEGGIATO PIETRO (CEPARANA CALCIO)

CHIAPPINI ANDREA (CEPARANA CALCIO)

GRASSI ANGELO (CEPARANA CALCIO)

VERGARI SAMUELE (LIDO SQUARE F.B.C.)

VIGOGNA PAOLO (OLIMPIC 1971)

SCHIEVENIN FABRIZIO (ONEGLIA CALCIO)

DE MADRE DAVIDE (PLODIO 1997)

LUONGO MASSIMILIANO (PLODIO 1997)

CAMOIRANO LUCA (PRIARUGGIA G.MORA)

PELOSIN CRISTIANO (RIESE)

FILIPPI MATTEO (SPOTORNESE CALCIO)

INTILI ANDREA (SPOTORNESE CALCIO)

MAGNANI DANIELE (SPOTORNESE CALCIO)

BRONDO FABIO (VADESE CALCIO 2018)

VALLONE FEDERICO (VADESE CALCIO 2018)

DONDERO MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

CAPUZZI TERRY (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

NERENHAUSEN GREGORY (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)





AMMONIZIONE (I INFR)

DIANA ANDREA (ALBISSOLE 1909)

FONJOCK DIVINE (ALBISSOLE 1909)

AUGIMERI MATTEO (APPARIZIONE FC)

BERTACCHINI MATTEO (APPARIZIONE FC)

CUCCARO MATTEO (APPARIZIONE FC)

RIZZO ANDREA (APPARIZIONE FC)

ALDROVANDI NICOLA (ARCOLA GARIBALDINA)

BELLOTTI SIMONE (ARCOLA GARIBALDINA)

COLOMBO ANDREA (ARCOLA GARIBALDINA)

MASINA GIANMARCO (ARCOLA GARIBALDINA)

DI DONATO CIRO (ARGENTINA ARMA)

FUMAGALLI ANDREA (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

CIVININI LEONARDO (BOLANESE)

CONTI MARCO (BOLANESE)

SOMMOVIGO GIANMARCO (BOLANESE)

CASTIGLIONE DAVIDE (BORGIO VEREZZI)

POLLERO MICHELANGELO (BORGIO VEREZZI)

VIGANO LORENZO (BORGIO VEREZZI)

BECCIU DAVIDE (CA DE RISSI SG)

SACCHI LORENZO (CA DE RISSI SG)

DE BENEDETTI MATTEO (CALVARESE 1923)

PETRUCCI DAVIDE (CALVARESE 1923)

BONELLI ANDREA (CASARZA LIGURE)

CONTI JACOPO (CASARZA LIGURE)

TRAVERSARO LORENZO (CASARZA LIGURE)

DIOUF DANE (CASTELNOVESE)

SIVORI FILIPPO (CASTELNOVESE)

STURLESE LUCA (CASTELNOVESE)

OLIVIERI MATTEO (CENGIO)

PELLE STEFANO (CENGIO)

VENTURINO PAOLO MICHELE (CENGIO)

BETTATI DAVIDE (CORNIGLIANO CALCIO)

DEGANO ANDREA (FOLLO FOOTBALL CLUB)

MACCHIONI ROBERTO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

BERTOLI NICOLO (GOLFO DIANESE 1923)

LAERA FABIO (GOLFO DIANESE 1923)

ALBANESE GABRIELE (LETIMBRO 1945)

ROSSETTI STEFANO (LETIMBRO 1945)

CANNAVACCIUOLO ALESSIO (LIDO SQUARE F.B.C.)

MARCON MATTEO (LIDO SQUARE F.B.C.)

RUFFA FRANCESCO (LIDO SQUARE F.B.C.)

HAMIDU DJABRE ADAM (MARASSI 1965)

MACCIO FRANCESCO (MARASSI 1965)

RONDONI ANDREA (MARASSI 1965)

TREGROSSO TOMMASO (MAROLACQUASANTA)

GATTO CHRISTIAN (OLIMPIC 1971)

MURTAS SIMONE (OLIMPIC 1971)

RUCCO JACOPO (OLIMPIC 1971)

CAFFI FRANCESCO (OSPEDALETTI CALCIO)

BASTONI FABIO (PLODIO 1997)

CRIVELLO ANDREA (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

BARONE ALESSANDRO (PRIARUGGIA G.MORA)

CAVALLI NICCOLO (PRIARUGGIA G.MORA)

NUNEZ GOMEZ EDUYN (RICCO LE RONDINI)

PUCCI JACOPO (RICCO LE RONDINI)

PECAJ LEDION (RIESE)

DE FERRARI SIMONE (SORI)

MORRA NICOLA (SORI)

ORERO LUCA (SORI)

SARACCO ALESSIO (SORI)

COSENTINO ANDREA (SPOTORNESE CALCIO)

TONA RUBEN (VADESE CALCIO 2018)

CANEPA DANIELE (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

PESTARINO GIANLUCA (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

SCALAMERA RICCARDO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

DALHOUMI BASSEM (VEZZANO 2005)

CAPURRO EDOARDO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

LOPEZ TARDIOLI MAX (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

PRETTE ALESSANDRO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

VERRANDO MATTEO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)