Calcio. Promozione. Carcarese-San Francesco Loano tra riscatto e voglia di continuare a stupire, la webcronaca in diretta dal "Corrent"

CARCARESE - SAN FRANCESCO LOANO 2-1 (17' Nonnis, 23' Brovida rig. - 2' Totaro)

Squadre al riposo con la Carcarese avanti 2-1 sulla San Francesco Loano, Nonnis e Brovida a ribaltare l'iniziale vantaggio rossoblu firmato Totaro

45' sempre Totaro al tiro, Delfino para in due tempi, San Francesco in pressione a caccia del 2-2 prima dell'intervallo

42' giallo per F. Moretti

40' Carcarese pericolosa sull'asse destro Mombelloni-Brovida, tiro cross del numero sette deviato in calcio d'angolo

36' cartellino giallo per Angelico, il primo tra le fila rossoblu

28' Totaro sempre un incubo per la difesa di casa, slalom nello stretto e sinistro velenoso che sfiora il palo alla destra di Delfino

26' Nonnis ammonito per un fallo su Auteri lanciato in ripartenza, la San Francesco non ci sta dopo l'uno-due subito a cavallo del ventesimo

24' F. Moretti da fuori calcia centralmente, Gallo rischia la frittata facendosi sfuggire il pallone dalle mani, ma riesce a recuperare la sfera proprio sulla linea

23' BROVIDA SPIAZZA GALLO, sinistro incrociato che porta avanti la Carcarese nel giro di sei minuti, 2-1

22' RIGORE PER LA CARCARESE: Saviozzi toccato da dietro dopo la parata di Gallo sul diagonale di Briano, chance per ribaltare il risultato

19' punizione di Totaro da ventidue metri, troppo telefonata per impensierire Delfino

17' IL PAREGGIO DELLA CARCARESE! Azione palla a terra tutta in velocità: Brovida fa correre a destra Mombelloni, pallone basso all'indietro per l'accorrente Nonnis che di prima infila Gallo, 1-1 al "Corrent"

13' Brignone rovescia in mezzo un pallone invitante che Briano, in spaccata, non riesce ad indirizzare verso lo specchio

10' break Carcarese con la sgroppata di Briano, che preferisce concludere da fuori invece che cambiare gioco sulla destra per Mombelloni, pallone sopra la traversa controllato con lo sguardo da Gallo

9' ancora Auteri di prima colpisce al volo sul corner battuto con traiettoria a rientrare, sfera di poco alta

8' ancora in affanno la difesa biancorossa sull'iniziativa al limite della squadra di Cattardico, il destro di Auteri viene deviato in angolo

4' colpita a freddo la squadra di casa, che si schiera con una formazione iniziale sulla carta molto offensiva: tutti in campo Briano, Brignone, Brovida e Saviozzi

2' TOTARO! SUBITO AVANTI LA SAN FRANCESCO! Sinistro a giro che si spegne all'angolino alla destra di Delfino, partenza a razzo dei rossoblu

1' si parte! Carcarese con un'inedita tenuta blu sfumata, completo bianco per la San Francesco

PRIMO TEMPO

Formazioni :

CARCARESE: Delfino, Moretti F., Mombelloni, Croce, Manfredi, Nonnis, Brovida, Bertoni, Briano, Brignone, Saviozzi

A disposizione : Giribaldi, Alò, Basso, Della Rossa, Gavarone, De Matteis, Zizzini, Moretti L., Diamanti

Allenatore : Chiarlone

SAN FRANCESCO LOANO: Gallo, Angelico, Calcagno, Alberto, Daprile, Basso, Totaro, Buonocore, Bonifazio, Auteri, Staltari

A disposizione : Barelli, Taku, Nardulli, Ciravegna, Di Lorenzo, D'Aiuto, Halaj, Giglio, Rocca

Allenatore : Cattardico

Arbitro: Dinapoli di Savona

Assistenti: Bonavita di Albenga - Gotelli di Savona