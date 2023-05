Calcio, Eccellenza. Archiviato il campionato, i playout saranno tra Voltrese e Rapallo, salvo il Taggia retrocede la Sestrese

L'ultima giornata di Eccellenza è stata utile per tracciare gli ultimi dettagli in zona playout, in attesa appunto degli spareggi.

I punti di distacco tra il Taggia e la Sestrese permettono infatti ai giallorossi di Biolzi di agguantare la salvezza diretta, con i verdestellati retrocessi in Promozione (insieme a Finale e Canaletto).

L'ultima retrocessione sarà sancita dallo spareggio tra Voltrese e Rapallo.

Promossa in Serie D l'Albenga, mentre la Lavagnese parteciperà ai playoff nazionali.

La classifica: