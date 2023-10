Calcio. Prima Categoria A, sabato con quattro anticipi: in Val Bormida c'è Millesimo-Plodio, a ponente Golfo Dianese-Cengio, Vadino-Virtus Sanremo e Andora - Argentina

Quattro turni di campionato già andati in archivio e nessuna squadra a punteggio pieno, ma nel girone A di Prima Categoria sono Millesimo, Andora e Baia Alassio Auxilium ad aver impressionato di più, con 10 punti in classifica e un rendimento più che convincente.

Fra gli anticipi del sabato toccherà anche alla squadra di Macchia scendere in campo contro il Plodio, in una sfida tutta valbormidese in programma alle ore 18.00. Stesso orario anche per Golfo Dianese-Cengio, pronte a darsi battaglia per compiere un ulteriore step verso le zone alte della graduatoria.

In serata, alle 20.45, il Vadino riceverà la visita della Virtus Sanremo, ancora alla ricerca del primo punto della stagione, mentre al Marco Polo di Andora sarà big match tra i biancoblu di Rattalino e l'Argentina Arma.