Calcio. Eccellenza, è di nuovo Cairese-Pietra Ligure dopo le sfide di Coppa, trasferte insidiose per Rivasamba e Baiardo

Le due sfide di Coppa Italia a fine agosto hanno detto, in parte a sorpresa, Pietra Ligure senza diritto di replica, ma nella sfida odierna in programma al "Brin" tra la Cairese e i biancocelesti si ripartirà completamente da zero, con diverse novità specie sponda gialloblu.

Ci sarà infatti Riccardo Boschetto - al debutto casalingo dopo il 3-0 di Santa Margherita Ligure - a guidare dalla panchina Sogno e compagni, costretti ancora ad inseguire ad otto lunghezze di distanza la vetta della classifica. Lato Pietra, il primo (e netto) successo stagionale in campionato contro la Genova Calcio ha portato una ventata di ottimismo in più dalle parte del "Devincenzi", con la trasferta in valle da affrontare con coraggio e fiducia, cercando di replicare quanto di buono visto nel match di Coppa.

Domenica dall'alto coefficiente di difficoltà per le due battistrada del campionato: il Rivasamba sarà ospite (ore 16.00) del Campomorone di Alessi, fresco di qualificazione alla semifinale di Coppa Italia, mentre l'Angelo Baiardo dovrà affrontare la vicina, ma insidiosa trasferta contro la Genova Calcio di Maisano.

Costeggerà invece le due riviere l'Imperia di mister Buttu, di scena sul campo del Forza E Coraggio, mentre per l'Arenzano c'è, al "Gambino", la visita Sammargheritese.

Le altre gare in programma: Athletic Albaro-Voltrese, Serra Riccò-Golfo Paradiso e Taggia-Busalla.