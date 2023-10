Calcio. Serie D. Albenga all'esame Alba per continuare a stupire, Vado di scena al "Chittolina" con il Pont Donnaz

La prima della classe contro l'unica squadra del girone ancora imbattuta. Bastano questi due semplici dati per presentare l'atteso big match della nona giornata del girone A di Serie D: saranno infatti Alcione Milano e Derthona a catturare l'attenzione di questo turno domenicale, con i lombardi ambiziosi di confermarsi al vertice dopo la roboante vittoria di Sanremo e i leoncelli a caccia di un altro risultato utile per allungare la striscia positiva, caratterizzata fin qui da quattro vittorie e altrettanti pareggi.

Spazio però anche ad altre sfide di assoluto interesse, tra cui i match casalinghi e Albenga e Vado: la squadra di Fossati, reduce da tre vittorie e un pari nel giro di due settimane, punta a confermarsi anche contro l'Alba, una delle formazioni più giovani del campionato che scenderà in riviera per riprendere il filo del discorso dopo i ko con Borgosesia e Vado. Parlando dei rossoblu, Fresia e compagni andranno a caccia della quarta vittoria di fila tra le mura del "Chittolina", dove nel pomeriggio è attesa la visita del Pont Donnaz di Fresia ultimo della classe, ma con un Torromino in più nel motore (per l'ex Entella doppietta decisiva domenica scorsa con il Bra).

Missione riscatto per la Sanremese, chiamata ad affrontare la difficile trasferta di Asti, mentre la sorpresa Chisola sarà ospite del Bra. Fezzanese e Ligorna impegnate rispettivamente contro Varese e Ticino, a completare il quadro Borgosesia-Pinerolo, Lavagnese-Gozzano e Vogherese-Chieri.