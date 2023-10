Calcio. Prima Categoria A: anticipo con vista primato per il Vadino, alle 20.30 la sfida con la San Filippo Neri Yepp Albenga

Un solo anticipo nella 6^ giornata del girone A di Prima Categoria, che in serata vedrà scendere in campo San Filippo Neri Yepp Albenga e Vadino.

I giallorossi andranno a caccia di un altro risultato utile dopo il buon punto conquistato domenica scorsa ad Altare, mentre la formazione di Giunta, archiviato il ko di Ospedaletti con il 3-0 rifilato alla Virtus Sanremo, punta al colpo grosso per trascorrere una notte in solitaria in testa alla classifica, in attesa delle gare in programma domani.

Squadre in campo alle ore 20.30, livescore sul nostro sito.