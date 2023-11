Calcio, Seconda Categoria. Dego, partenza sprint nel segno di Rebella: "Abbiamo una rosa forte, proveremo a vincere"

Partenza importante nel campionato di Seconda Categoria B per il Dego, che con un 3-1 si regala i primi tre punti della stagione superando il Sassello.

Protagonista di giornata è stato Fausto Rebella, ex Aurora e passato proprio quest'estate in biancoblu: "Siamo partiti forte chiudendo il primo tempo 3-0 - ha sottolineato - quest'anno vogliamo provare a vincere anche se non sarà facile perché insieme e noi secondo me ci sono altre tre squadre candidate. Abbiamo una rosa forte e ampia anche se purtroppo fino ad ora abbiamo ci sono stati un sacco di defezioni".