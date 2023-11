Calcio, Bragno. Adami chiama uno step mentale in più: "Ci mancano ancora alcune letture, ma siamo in piena linea con i nostri obiettivi"

E' un momento del calendario particolarmente probante per il Bragno. La galoppata di inizio stagione ha trovato il freno nel corso delle ultime partite, uno stop culminato domenica con la sconfitta in casa del Quiliano & Valleggia.

"Non c'è preoccupazione, il nostro campionato deve concludersi con la salvezza e in questo momento la nostra classifica resta decisamente buona. All'inizio abbiamo affrontato una parte del calendario probabilmente più morbida, ora sono arrivati il Celle Varazze, domenica affronteremo la Sestrese, mentre il rovescio di Loano lo incasello come una giornata no".