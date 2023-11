Calcio, Città di Savona. Il presidente Santucci replica al sindaco Nasuti: "Sorpresi che una vecchia polemica coinvolga una società nuova. Dev'esserci un fraintedimento"

Non si è fatta attendere la presa di posizione da parte del Città di Savona, dopo le dichiarazioni rilasciate in mattinata dal sindaco di Albissola, Gianluca Nasuti.

Il primo cittadino ha sottolineato come cinque anni fa i ceramisti non ebbero ospitalità nel capoluogo dopo il salto in Serie C, mentre i biancoblu disputeranno al "Faraggiana" per i prossimi tre incontri interni in campionato.

Una puntualizzazione che ha spiazzato il presidente Enrico Santucci:

"Sono sinceramente sorpreso da questo tipo di polemica, pronta a coinvolgere una società nata appena sei mesi fa. Il nostro rapporto con l'amministrazione comunale di Albissola è di piena collaborazione, come testimonia del resto la nostra presenza al Faraggiana.

Sono cambiati interpreti, tempistiche e situazioni rispetto al 2018, in un contesto, tra l'altro, dove il Città di Savona si è dovuto adeguare a iniziative altrui. E' evidente che si tratta di un semplice fraintendimento.

Ringraziamo anche la Polisportiva Quiliano e il suo presidente, Aureliano Pastorelli, per essersi adoperato nel trovare una nuova temporanea collocazione, a causa dei lavori di messa in sicurezza del Picasso, e ovviamente l'Albissole per l'ospitalità che ha saputo dimostrare.

Un gesto non banale quello della società ceramista, a favore di una squadra che milita nel medesimo girone e che nutre ambizioni di classifica paragonabili. Ciò dimostra come si possano instaurare processi di collaborazione virtuosi e che essere avversari sul campo non significhi automaticamente essere dei nemici".