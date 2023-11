Calcio. Vado, il rigore di Donaggio nel recupero evita il ko: con il Gozzano finisce 1-1

VADO - GOZZANO 1-1 (92' Donaggio rig. - 70' Pereira rig.)

FINISCE QUI: IL VADO STRAPPA IL PARI IN PIENO RECUPERO GRAZIE A UN RIGORE DI DONAGGIO, COL GOZZANO FINISCE 1-1.

95' ancora un minuto da giocare

94' AMMONITO ANCORA VAGGE, QUESTA VOLTA PER PERDITA DI TEMPO. GOZZANO IN DIECI, entra Del Duca al posto di Pennati

93' Mikhaylovskiy al volo dal limite, palla fuori, finale palpitante dopo il pari di Donaggio

92' DONAGGIO! Non sbaglia dal dischetto il numero dieci, è 1-1 al "Chittolina"

92' RIGORE PER IL VADO! Donaggio atterrato da Vagge, occasione rossoblu in pieno recupero

90' cinque minuti di recupero

88' altro angolo battuto da Capra, pallone in area dove cadono due giocatori del Vado, tutto regolare (e nessuna protesta) per il direttore di gara

86' Montalbano tocca con la mano nei pressi della panchina vadese, punizione per i rossoblu

86' Capra in mezzo a cercare la testa di Donaggio, Vagge in uscita anticipa l'ex Ligorna

82' diversi cambi anche per Schettino tra il 60' e l'80', da segnalare l'uscita di Pluvio sorretto da due componenti della panchina

80' altro traversone dell'esterno rossoblu, Donaggio commette fallo su Vagge in uscita. Entra anche Opoku, fuori Capone

77' cross di Ferrieri tra le braccia di Vagge, non c'è stata una vera e propria reazione del Vado dopo il rigore di Pereira

75' Pluvio in diagonale, brividi per Fresia che osserva il pallone uscire di un nulla alla sua destra, in ripartenza il Gozzano si trova a meraviglia

73' Cenci al posto di Spanu, Cottafava prova a mischiare le carte

71' Lettieri di testa sfiora il 2-0, palla di poco alta sul traversone dalla destra di Di Giovanni

70' GOZZANO IN VANTAGGIO. Rigore trasformato da Pereira, destro incrociato sotto l'incrocio su cui Fresia non può intervenire. Doccia gelata per il Vado, piemontesi avanti a venti dal termine

68' Delmasso regala palla a Donaggio che riparte e serve sulla corsa Padovan, diagonale respinto in scivolata da Di Giovanni

66' Donaggio a centimetri dal vantaggio, rasoiata dal limite che sfiora il montante alla destra di Vagge

65' Cento rimedia il giallo, strattonato proprio l'attaccante numero diciotto rossoblu appena entrato

63' esce Costantino, Padovan va a giocare al fianco di Donaggio

62' pure Lo Bosco dalla tribuna cerca di motivare i compagni, nel frattempo leva la pettorina Padovan

59' va Capra forte e teso in mezzo, sfiorano sia Costantino sia Mikhaylovskiy

58' Donaggio guadagna punizione all'altezza della bandierina, deve provare a sfruttare i piazzati la squadra di Cottafava in una partita fin qui bloccata

57' manca qualità nelle giocate del Vado, resta continuo e organizzato il pressing del Gozzano

50' Vagge smanaccia malamente il traversone di Spanu, la palla resta li e Valagussa, a due passi dalla linea, calcia incredibilmente alle stelle. Occasionissima Vado, che errore dell'ex Sanremese

49' si sta scaldando anche Padovan, che ha debuttato domenica scorsa a Pinerolo negli ultimi dieci minuti

47' Delmasso interrompe l'uno due in velocità tra Costantino e Donaggio, si era sviluppata sulla sinistra una buona ripartenza per i rossoblu

Si riparte! Non ci sono cambi al momento

SECONDO TEMPO

45' corner di Capra, mischia furibonda al limite dell'area piccola prima della spazzata risolutiva di Ferrari, si chiude qui un primo tempo piuttosto fiacco, 0-0 il parziale

42' Pereira di forza supera Capone, cross dal fondo deviato in angolo da Spanu

40' Capra perde palla nella propria trequarti ed è costretto a spendere l'ammonizione per frenare Cento

36' Opoku e Dodaro subito a scaldarsi, Cottafava sta già studiando qualche possibile contromossa per alzare i giri di un Vado ancora poco brillante

33' squillo di Pennati che vince un rimpallo e calcia dal limite, sfera centrale controllata da Fresi

31' fatica tanto la squadra di casa a trovare spazi in fase di possesso, ordinato e compatto il Gozzano: si sente la mancanza di Lo Bosco, abile ad agire da raccordo sulla trequarti e ad innescare gli esterni

28' partita brutta fin qui, ritmi bassi e tanta imprecisione da una parte all'altra

26' Capra dà il via all'azione che porta Ferrieri al traversone seguito dal colpo di testa di Costantino, il pallone si impenna prima dell'intervento risolutivo della retroguardia piemontese

20' aggressivo il Gozzano sui portatori di palla avversari, Costantino spalle alle porta porta a casa una punizione dalla trequarti poi neutralizzata dalla difesa di Schettino

18' traiettoria ad uscire di Capra, corta respinta della difesa piemontese e conclusione di prima da parte di Valagussa controllata a terra da Vagge

17' Donaggio guadagna il primo tiro della bandiera a favore dei suoi, salgono tutte le torri nel cuore dei sedici metri

16' tanti errori di fraseggio da parte dei rossoblu in questo avvio, spazientito anche Cottafava all'interno della propria area tecnica

14' Gemelli in ritardo su Capra, Ravara estrae il giallo

10' rombo a centrocampo e difesa a quattro per Schettino, Cottafava prosegue invece sulla strada del 3-5-2, con Mele preferito nuovamente a Dodaro in cabina di regia

8' approccio migliore alla gara da parte dei piemontesi, che cercano di tenere fin da subito il baricentro altro muovendo palla con rapidità

6' Ferrieri affonda a destra, palla arretrata per il velo di Valagussa che libera al tiro di Capra, corpo troppo all'indietro e sfera che si impenna sopra la traversa della porta difesa da Vagge

2' come anticipato, da segnalare l'assenza di capitan Lo Bosco, al suo posto c'è Costantino che gioca insieme a Donaggio nel reparto avanzato

1' si parte! Vado in completo bianco, divisa rossoblu per il Gozzano

PRIMO TEMPO

VADO: Fresia; Codutti, Capone; Mikhaylovskiy; Ferrieri, Valagussa, Mele, Capra, Spanu; Costantino, Donaggio.

A disposizione : Romano, Cannistrà, Cenci, Dodaro, Opoku, Padovan, Casazza, Padovan, Peretti, Pera

Allenatore : Cottafava

GOZZANO: Vagge; Di Giovanni, Ferrari, Dalmasso, Bianchi; Pennati, Gemelli, Pluvio; Cento, Lettieri, Pereira

A disposizione : Del Duca, Santi, Cigagna, Piraccini, Capellupo, Di Paola, Marcaletti, Ferrari, Montalbano

Allenatore : Schettino

Arbitro: Ravara di Valdarno

Assistenti: Nesi di Firenze - Guiducci di Empoli