E' piaciuto il Gozzano per organizzazione e qualità di gioco, domenica scorsa, nella partita disputata al Chittolina contro il Vado.

Come contro l'Alcione il team guidato da Massimiliano Schettino non ha però raccolto a pieno quanto seminato sul campo, venendo ancora recuperato in pieno recupero.

Per il tecnico dei piemontesi è inutile appellarsi ad alibi o sfortune: il focus dev'essere mantenuto sul lavoro da compiere all'interno del rettangolo verde.