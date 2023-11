Rari Nantes Savona. Biancorossi oggi pomeriggio a Palermo, giovedì il Vasas per blindare il passaggio del turno in Len Euro Cup

Torna subito in acqua la Rari Nantes Savona, oggi pomeriggio alle 15:00, ospite della Telimar Palermo in campionato. Una trasferta sulla carta insidiosa, contro una squadra che però ha avuto un rendimento iniziale più ondivago del previsto (i siciliani sono sesti in graduatoria in campionato, ma reduci dal pesante ko di Coppa, 11-3, in casa del Barcellona).