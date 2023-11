Calcio. Eccellenza. Insolito consegna i tre punti al Pietra, contro la Sammargheritese finisce 1-0

PIETRA LIGURE - SAMMARGHERITESE 1-0 (Insolito 22st. Rig.)

52' FINISCE QUA! IL PIETRA VINCE DI MISURA

51' ultima chance Samm. con un piazzato da centrocampo

48' cambia anche Giacobbe: Marrale - Guarrella, si gioca tutto la Samm.

47' Puddu in campo, esce Odasso

46' Corner Samm., palla sul secondo palo, stacco alto

45' ancora cinque da giocare

42' Capocelli per Insolito, visibilmente affaticato, non mancano gli applausi per il numero sette

39' Costa e Sanguineti per Mazzolini e Ferrari

38' angolo Samm. incursione di Traverso respinta. Corner battuto sul primo palo, respinge la difesa, palla che arriva poi ad Alaia, tiro debole

35' punizione da posizione laterale, quasi area, per il Pietra conquistata da Dominici

34' azione fantastica del Pietra a centrocampo, tutti tocchi di prima, azione che si conclude con un lancio verso Dominici, Barre esce e blocca a terra

32' subito un impatto importante per "Sancio", terzo pallone toccato e un assist importante

30 ammonito Battaglia

28' Maura per Delfino nella Samm.

23' Franco per Tona nei locali

22' INSOLITO! NON SBAGLIA IL NUMERO SETTE, PIETRA IN VANTAGGIO

21' RIGORE PIETRA! Tocco illuminante di Sancinito per Dominici che entrato in area viene steso da Barre

18' Alasia - Benassi è la pima mossa di Giacobbe

16' esordio per Sancinito, esce Gasco, passa a 3 dietro Cocco

15' impegnato Vernice, respinge il portiere di casa il tiro da fuori: corner Samm.

13' Bolia per Guaraglia nel Pietra, intanto poco fa bella trama dei padroni di casa con il cross in mezzo e la mancata zampata, poi Insolito raccoglie la sfera dal limite, tiro a giro che non conclude la sua traiettoria sul secondo palo

12' dal tiro di Guarrella bloccato, al rilancio di Vernice per Insolito anticipato da Barre, tutto in una frazione di secondi

10' giallo per Gasco. La Samm. sta facendo la sua partita, orange ordinati e pronti a ripartire, troppe scelte sbagliate e giocate leziose nel Pietra

8' un liscio voluto del difensore e un liscio decisamente non voluto da parte del portiere ospite, frittata quasi combinata, palla poi spazzata in rimessa laterale

7' corner Pietra dopo lo stacco deviato di Dominici. Ancora una spizzata di testa della difesa ospite

6' il 4-3-3 della Samm. sta dando non poco fastidio in fase d'impostazione

5' fallosa la pressione di Dominici su Battaglia, inizio di ripresa con coraggio per il Pietra

1' subito una punizione affidata a Rovere, palla in mezzo respinta

16:01 si riparte senza cambi

SECONDO TEMPO

46' si chiude il primo tempo sul risultato di 0-0

45' un minuto di recupero

41' male in impostazione il Pietra, altra palla lunga buttata via, non che quella degli ospiti sia migliore, sono infatti tanti gli errori tecnici

37' in avanti la Samm., prima un corner battuto corto verso Traverso e ora una rimessa laterale. Si conclude però senza pericoli e con una rimessa dal fondo

34' gioco fermo per soccorrere Odasso, ora il centrocampista sta uscendo dal campo zoppicando

27' Insolito conquista un tiro dalla bandierina. Palla in mezzo, ma non arriva lo stacco vincente, sfera poi allontanata via

26' ci prova anche Ferrari dopo aver vinto un contrasto, tiro da fuori area che termina a lato

24' corner dritto sul fondo di Insolito

21' Fontana al tiro dal limite, alto sopra la traversa. Bene l'approccio degli ospiti, scesi in campo non come la penultima in classifica

19' punizione di Rovere sul secondo palo, colpo di testa in equilibrio precario di

17' non decollano i ritmi partita al De Vincenzi, regna l'equilibrio in campo

9' lancio per Benassi, che entra in area e batte Vernice, tutto fermo però per fuorigioco

6' corner Sammargheritese. Palla in mezzo respinta, poi ci prova Benassi, palla a lato

3' subito Pili da corner, stacco alto

15:03 partiti

FORMAZIONI

PIETRA LIGURE: Vernice, Andreetto, Pili, Lufi, Tona, Insolito, Dominici, Rovere, Guaraglia, Odasso, Gasco

A disposizione: Duberti, Ayalas, Puddu, Mehmetaj, Melegazzi, Sancinito, Bolia, Franco, Capocelli

Allenatore: Cocco

SAMMARGHERITESE: Barre, Delfino, Guarrella, Battaglia, Mortola, Di Lisi, Ferrari, Benassi, Traverso, Fontana, Mazzolini

A disposizione: Raffo, Maura, Sanguineti, Stella, Wintour, Gnocchi, Alaia, Marrale, Costa

Allenatore: Giacobbe

Arbitro: Luca Tuderti (Reggio Emilia)

Assistenti: Florjana Doci (Savona) - Vittorio Semini (Albenga)