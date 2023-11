Calcio. Promozione. Balleri in pieno recupero regala tre punti d'oro al Celle Varazze, Carcarese ancora ko: alla "Natta" finisce 2-1

CELLE VARAZZE - CARCARESE 2-1 (13' Arcidiacono, 93' Balleri - 33' Mombelloni)

FINISCE QUI! HA VINTO 2-1 IL CELLE VARAZZE, DECISIVA LA RETE IN PIENO RECUPERO DI BALLERI DOPO LE RETI NEL PRIMO TEMPO DI ARCIDIACONO E MOMBELLONI. Le civette riscattano così il ko di Pra restando in piena zona playoff, altra mazzata invece, soprattutto sul piano morale, per la squadra di Pisano, al terzo ko di fila

95' respinge la barriera, respira il Celle Varazze

94' ultima chance per la Carcarese, punizione da circa venticinque metri, sul pallone Saviozzi

93' BALLERI! IL 2-1 DEL CELLE VARAZZE! In pieno recupero la zampata delle Civette! Maggi dal fondo mette in mezzo un pallone velenoso raccolto sul secondo palo dall'esterno ex Savona, 2-1 per la squadra di Monteforte

90' girata di Saviozzi al limite dell'area piccola, traversa superiore e palla sul fondo, a centimetri dal 2-1 la Carcarese

87' Di Molfetta incespica sul pallone al momento del cross, sfuma un'azione prolungata dei padroni di casa, che faticano però ad arrivare al tiro all'interno dei sedici metri

85' Maggi per Anselmo, forze fresche in attacco per Monteforte

81' Brovida per Brignone, Pisano si affida al suo numero sette per questo finale

80' Brignone a rientrare dalla bandierina, pallone leggermente deviato a pochi passi dalla linea prima di terminare sul fondo

79' Ghizzardi costretto ad un doppio intervento in uscita alta per evitare guai peggiori, altro corner per la Carcarese

78' spunto di Briano a sinistra, porta a casa un angolo l'esterno biancorosso

77' ammonito Damonte

73' Piroli di testa in precario equilibrio non riesce ad imprimere forza al pallone, propro il numero otto di casa lascia il campo in quest'istante a Nelli, al debutto con la maglia del Celle Varazze

71' traiettoria velenosissima che Tissone, sul secondo palo, non riesce a deviare in porta, occasione per le Civette su palla inattiva

70' altra punizione dal lato corto dell'area di rigore, sul pallone c'è Damonte

67' Mombelloni dal fondo a cercare Brignone, leggero contatto in area con un avversario su cui Pau di Genova non interviene

64' Saracco raccoglie la corta respinta della difesa biancorossa e calcia dal limite senza trovare lo specchio, è un Celle Varazze che sta avendo maggior predominio in questa ripresa. Carcarese pronta a pungere di rimessa

61' Ghizzardi rischia rinviando addosso a Saviozzi, sfera però in rimessa laterale

56' doppio traversone di Damonte, sul primo si ostacolano a vicenda due giocatori di casa dopo il velo di Piroli, mentre il secondo termina direttamente in fallo laterale dopo la mancata deviazione di un compagno

54' giallo per Tissone

51' punizione di Damonte ad uscire, sfera leggermente lunga che E. Severi non riesce a raggiungere

50' Celle Varazze che è ripartito con un buon piglio dopo un finale di primo tempo in cui ha dovuto fare i conti con la reazione dei biancorossi

46' Monteforte lascia Morando negli spogliatoi, al suo posto Balleri. Spazio anche a S. Severi, out Arcidiacono

SECONDO TEMPO

Dopo due minuti di recupero l'arbitro manda tutti negli spogliatoi, 1-1 tra Celle Varazze e Carcarese, tra poco il racconto della ripresa

42' cartellino giallo per Nonnis, intervento in ritardo ai danni di un avversario

37' ha preso maggior vigore la squadra di Pisano dopo la rete dell'1-1, qualche errore di troppo invece tra le fila biancoblu

33' IL PAREGGIO DELLA CARCARESE! Punizione dal lato corto dell'area di rigore da parte di Della Rossa, traiettoria velenosa sbucciata da Mombelloni al limite dell'area piccola, Ghizzardi non può nulla e i biancorossi trovano la via del pari

26' fase del match con pochi spunti, i valbormidesi stanno provando a rimettere in piedi la partita cercando di alzare pian piano il proprio baricentro

21' difesa della Carcarese incerta sul corner battuto da Morando, il rimpallo premia comunque la squadra di Pisano che ripartirà con una rimessa dal fondo

17' che azione in velocità dei padroni di casa! Di Molfetta serve Anselmo che è bravo a liberarsi al tiro all'altezza del dischetto, ma il suo destro viene poi ribattuto dall'intervento in scivolata di un giocatore valbormidese

15' piazzato questa volta a favore dei biancorossi, Della Rossa mette in mezzo dove Damonte riesce a liberare in angolo

13' ARCIDIACONO! AVANTI IL CELLE VARAZZE! Punizione dalla trequarti destra battuta da Morando, il pallone rimbalza in area prima della deviazione da pochi passi dell'ex Pra, Longato non può nulla e le Civette sbloccano il risultato

10' regna l'equilibrio in questo avvio, squadre ancora alla ricerca delle giuste misure all'interno del rettangolo verde

3' ritmi già frizzanti in campo, un corner per parte e un paio di iniziative subito interessanti

2' divisa arancione per il Celle Varazze, completo biancorosso per la Carcarese. Nutrito gruppo di supporter delle civette, striscioni, megafoni e cori anche all'Olmo-Ferro

1' si parte!

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CELLE VARAZZE: Ghizzardi, Severi E., Damonte, Tissone, Arcidiacono, Saracco, Durante, Piroli, Di Molfetta, Morando, Anselmo

A disposizione : Debenedetti, Severi S., Balleri, Rebagliati, Nelli, Negro, Maggi, Berruti, Cavallone

Allenatore : Luca Monteforte

CARCARESE: Longato, Mombelloni, Croce, Spozio, Nonnis, Della Rossa, Brignone, Saviozzi, Bertoni, Moretti L., Briano

A disposizione : Delfino, Bonifacino, Brovida, Moretti F., Basso, Manfredi, De Matteis, Zizzini, Bianchi

Allenatore : Mario Pisano

Arbitro: Pau di Genova

Assistenti: Bondi e Delfino di Genova