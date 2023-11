Calcio. Interviene il Comune, la capienza del Riva per Albenga - Gozzano sale a 1000 posti

Il primato in classifica raggiunto dall'Albenga grazie al 2-0 di domenica scorsa al Pinerolo ha inevitabilmente acceso ulteriormente l'entusiasmo in città per la squadra di mister Fabio Fossati.

Non è quindi difficile attendersi una cornice di pubblico davvero d'impatto per la partita contro il Gozzano, motivo per cui l'amministrazione comunale ha concesso attraverso una deroga la possibilità di ampliare la capienza dell'impianto fino a 1000 posti.

Quattrocento saranno disponibili nella gradinata sud, mentre seicento saranno fruibili in tribuna.

Per leggere l'ordinanza completa CLICCA QUI