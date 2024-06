Calcio, S.F. Loano. Sergio Saponara entra ufficialmente nei quadri dirigenziali, sarà il nuovo Club Manager

Il comunicato:

L’Asd S.F. Loano è lieta di annunciare e dare il benvenuto al Sig. Sergio Saponara che dalla stagione sportiva 2024/25 ricoprirà il ruolo di Club Manager e Addetto Stampa della Società.

Saponara noto imprenditore locale, persona distinta e di grande carisma, con un passato da presidente di società sportive, andrà a rafforzare la nostra società grazie alla sua esperienza e professionalità.

Cogliamo l’occasione per ringraziarlo pubblicamente per il supporto dimostrato nella stagione appena conclusa culminata con la promozione in Eccellenza.

Un grande piacere averlo nel nostro staff dirigenziale, gli auguriamo un buon lavoro e buon divertimento.