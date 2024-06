Calcio, Carcarese. Ecco lo staff di mister Battistel, le novità sono Matteo Orcino e Federico Marini

Confermati come collaboratore tecnico Saviozzi e come preparatore atletico Rapetto. Restano anche Ferrando (osteopata) e Barlocco (team manager). Arrivano come dirigenti accompagnatori Carducci e Braida

È composto da ben dieci persone lo staff a disposizione di mister Michele Battistel, un team che si occuperà di tutti gli aspetti: tecnici, atletici, medici, organizzativi e con passione e professionalità sarà da supporto alla prima squadra.

A livello tecnico coadiuveranno il nuovo allenatore biancorosso i collaboratori Enrico Saviozzi, la scorsa stagione braccio destro di mister Ponte, e Matteo Orcino, che torna alla Carcarese nella nuova veste dopo aver vinto il campionato di Prima Categoria da giocatore.

Prima volta al Corrent invece per Federico Marini, preparatore dei portieri di grandi capacità e lunga esperienza, sia in prima squadra che nel settore giovanile. Marini sarà coinvolto anche in un altro progetto che verrà annunciato a breve.

Per quanto riguarda la parte atletica confermato, dopo l’ottimo lavoro svolto la scorsa stagione, il preparatore Massimo Rapetto.

Sarà invece la settima stagione in biancorosso per l’osteopata Giulia Ferrando, diventata punto fermo dell’area medica della Carcarese. Così come il team manager Gianpiero Barlocco, da quattro anni una garanzia della prima squadra.

Rimangono a disposizione dei ragazzi di mister Battistel anche due dirigenti storici della società: Claudio Sesena e Michele Volpicelli. A loro, in qualità di dirigenti accompagnatori, si affiancheranno Stefano Braida, che questa stagione ha dato un prezioso contributo al settore giovanile, e Francesco Carducci. Quest’ultimo, dopo le esperienze ad Aurora e New Bragno, torna nella sua Carcare dove ricoprirà il ruolo anche di responsabile del materiale sportivo.

Uno staff dunque variegato, composto da giovani e maturi, in grado di unire esperienza, freschezza, professionalità e idee.