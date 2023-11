Calcio, Vadino. Il direttore generale Feroleto annuncia il ricorso per i sette turni ad Hamati: "Referto sconvolto rispetto alla realtà"

Il Vadino accolto con stupore e soprattutto delusione il comunicato di giovedì pomeriggio, dove il giudice sportivo ha comminato ben sette giornate di squalifica ad Artur Hamati, uno dei fiori all'occhiello della campagna di mercato estiva.

Il ricorso è pronto, seppur il direttore generale Emanuele Feroleto allarghi la propria analisi sulle dinamiche hanno coinvolto l'anticipo di sabato scorso contro il Millesimo.







“La realtà ha superato la fantasia – ha spiegato Feroleto – dato che la squalifica comminata ad Artur è sproporzionata e ingiusta, anche in rapporto ai comportamenti assunti dal giocatore del Millesimo.

Purtroppo risulta complicato riuscire a commentare la direzione di gara del signor Masini, non solo per il profilo tecnico, ma anche per alcuni suoi comportamenti.

Che la palla sul gol del vantaggio del Millesimo fosse uscita è stato assodato, ma cosa ci ha demoralizzato di più è stato il mancato riconoscimento delle scuse di Hamati e della collaborazione da parte della società. Il giocatore si è recato dall'arbitro infatti sia dopo la partita, nel suo spogliatoio, che fuori dallo stadio, mentre il nostro dirigente Bacchetta lo ha scortato sia al termine del primo tempo che dopo il triplice fischio finale.

Sono state poste a referto dinamiche totalmente sconvolte e questa è la cosa che ci fa più male. Confidiamo almeno nel ricorso e di riavere prima possibile uno dei nostri giocatori più importanti".