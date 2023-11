Rari Nantes Savona. Alle 20 arriva Trieste, in infermeria Bruni e Vavic

Questa sera alle 20:00, la BPER Rari Nantes Savona torna in vasca, nella piscina “Zanelli” di Savona, con la Pallanuoto Trieste nell’incontro valevole per la 10^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 maschile di Pallanuoto 2023/2024.

Mister Angelini è alle prese con le possibili assenze del centroboa Bruni, alle prese con la febbre e di Vavic (per lui problemi alla spalla), motivo per cui potrebbero esserci novità importanti in acqua per affrontare un team in difficoltà come quello di Bettini, ma dalla rosa comunque profonda e di alto profilo.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Raffaele Colombo di Maslianico (como) e Mirko Schiavo di Palermo. Il Delegato Fin sarà Emanuele Costa di Santa Margherita Ligure.

Sono a disposizione i biglietti al costo di euro 8,00. L’ingresso per ragazze e ragazzi fino ai 16 anni è gratis.

La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport +HD.