Calcio. Prima Categoria B, reti bianche al "Faraggiana": Città di Savona-Albissole finisce 0-0

CITTA' DI SAVONA - ALBISSOLE 0-0

FINISCE QUI! 0-0 TRA CITTA' DI SAVONA E ALBISSOLE. Biancoblu sempre da soli in testa alla classifica, ma i ceramisti restano in piena scia alla vetta al termine di una gara combattuta e giocata con grande piglio

93' veloce capovolgimento di fronte, Mancini appoggia al limite per Rebagliati che di piatto calcia alto

92' sponda di Rapetti con la nuca, Doci in acrobazia spara alle stelle, ultimi secondi di partita

90' saranno quattro i minuti di recupero

88' Doci dal limite, destro secco che termina di poco a lato, brivido per i tifosi biancazzurri

87' Cozzi col mancino sul primo palo, Matarozzo fa buona guardia ed evita guai peggiori

86' punizione dalla trequarti destra a favore dell'Albissole, si avvicina il novantesimo

82' Palumbo! Girata in acrobazia che non termina distante dal palo sinistro della porta albissolese, fiammata biancoblu

81' giallo inevitabile questa volta per Gagliardi, fallo tattico ai danni di Rapetti

80' squadre che iniziano ad allungarsi, spazi invitanti da una parte all'altra per un finale tutto da vivere

78' gestione all'inglese di Rodio, cartellini in tasca pur riuscendo a tenere saldamente in pugno la gestione di una gara comunque non cattiva

72' girandola di cambi da una parte all'altra, entriamo nell'ultimo spezzone di partita, non si sblocca lo 0-0 di partenza

67' Minuto appoggia a Fonjock, cross ad uscire che pesca Diana sul secondo palo, ma il numero nove albissolese non riesce a coordinarsi al meglio e l'occasione sfuma

64' calcia Ferrara col sinistro, sfera alta

63' il Città di Savona prova ad alzare i giri del motore, Buttu toccato duro da Diana guadagna un'interessante punizione dal limite, chance su palla inattiva per gli striscioni

59' fuori Romano, non in una grande giornata, al suo posto Doci

55' Fonjock in profondità a cercare Mancini, Diroccia chiude tutto e mette in angolo

53' staffetta Avanzi-Iadanza, primo cambio ordinato dal tecnico albissolese

49' impatto di Mancini all'interno della squadra di Sarpero a dir poco positivo, tiro cross velenoso smanacciato da Bova

47' improvvisa conclusione di Galiano, sfera di poco alta, grande intuizione dalla distanza dell'attaccante biancazzurro

46' si riparte!

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo dopo un minuto di recupero, ancora 0-0 tra Città di Savona e Albissole, tra poco il racconto della ripresa

45' Romano punta l'avversario calciando rasoterra dal limite, sinistro troppo debole per far male a Negro

43' battibecco tra Rizzo e Fonjock, il direttore di gara ha il suo bel da fare per calmare gli animi

41' Diana chiama, Bova risponde ancora presente, ai punti è l'Albissole che continua ad avere un maggior tasso di pericolosità rispetto agli striscioni

38' contatto dubbio in area biancoblu, proteste albissolesi ma Rodio di Genova lascia proseguire

36' occasionissima Albissole! Diana soffia palla sulla linea di un fondo a un avversario, mette all'indietro per Mancini che sbuccia da due passi favorendo la parata di Bova

31' traversone di Incorvaia, sponda di Diana e conclusione in acrobazia che Mancini non riesce a indirizzare verso lo specchio

29' dai e vai tentato da Minuto e Fonjock, pallone leggermente lungo dell'ex Lavagnese che spedisce direttamente oltre la linea di fondo

27' Fancellu imbuca per Rizzo, cross in mezzo dove Gagliardi riesce ad anticipare l'attaccante biancoblu, sul proseguio dell'azione arriva un altro traversone morbido, questa volta di Romano, a cercare il centravanti numero nove, che commette però fallo ai danni del diretto marcatore

23' break del Savona con il pallone lungo a cercare Rapetti, anticipato dalla chiusura in corner di Gagliardi

21' deve invece intervenire il numero uno biancoblu sulla successiva conclusione dell'attaccante ex Old Boys, nuovo giro dalla bandierina a favore dei ceramisti

20' traversone di Mancini sul secondo palo, Diana calcia al volo col sinistro ma non impensierisce Bova

18' più Albissole che Città di Savona in questa fase, Sarpero dalla panchina cerca di telecomandare i suoi

14' ancora in avanti la squadra biancazzurra, conclusione di Diana deviata in angolo, sfiora la palla ancora il numero nove ceramista che non riesce però a trovare lo specchio

12' Galiano al limite riesce a resistere alla carica di Esposito, sinistro deviato sui piedi di Mancini che, all'altezza del dischetto, calcia debolmente favorendo l'intervento di Bova

10' gara fin qui sostanzialmente equilibrata, da segnalare il debutto di Negro e Mancini tra le file ceramiste, nel Savona confermato invece il tridente Ferrara-Rapetti-Romano, grande ex di giornata

6' primo angolo della gara battuto da Ferrara, allontana la minaccia la difesa albissolese

1' si parte! Savona in maglia gialla con richiami blu, divisa tradizionale biancazzurra per l'Albissole

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CITTA' DI SAVONA: Bova, Fancellu, Esposito, Diroccia, Apicella, Matarozzo, Romano, Rizzo, Rapetti, Ferrara, Buttu

A disposizione : Carai, Incorvaia A., Marrapodi, Brazzino, Pondaco, Palumbo, Caredda, Doci, Beani

Allenatore : Caredda (Frumento assente)





ALBISSOLE: Negro, Minuto, Incorvaia G., Pasquino, Gagliardi, Piombo Al., Fonjock, Avanzi, Diana, Mancini, Galiano

A disposizione : Malinverni, Bruzzone F., Iadanza, Crovella, Scarfi, Piombo An., Cozzi, Bruzzone R., Rebagliati

Allenatore : Sarpero

Arbitro: Rodio di Genova