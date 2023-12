Calcio, Seconda Categoria. Borghetto capolista nel segno di bomber Di Bella: "Felici del primato ma non ci accontentiamo"

Uno scatenato Andrea Di Bella non si vuole più fermare e trascina in testa alla classifica del campionato di Seconda Categoria A il Borghetto.

Con sete reti negli ultimi 270 minuti di gioco, l'attaccante sta dimostrando di essere un vero e proprio top player della categoria. Dopo la tripletta al Pietra Ligure B e la doppietta al Riva Ligure (granata poi rimontati sul 3-3), l'ex Albenga ha realizzato la decisiva doppietta contro la Villanovese.

"Siamo molto contenti del primo posto ma non ci accontentiamo - ha sottolineato l'attaccante granata - perché sicuramente sarà difficile vincere il campionato, ci sono squadre ben organizzate, ma a noi non deve interessare penseremo domenica dopo domenica, partita dopo partita per cercare di ottenere il nostro obbiettivo".

Di Bella sta vivendo uno dei migliori momenti in carriera: "Sì è uno dei migliori momenti della mia carriera - conferma - ma non è solo merito mio. Per questo devo ringraziare la squadra, il mister e tutto lo staff e altre persone all’esterno del campo che per un anno mi hanno aiutato in un momento difficile e diciamo che stare lontano dai campi un anno mi ha aiutato a cambiare mentalità e avere ancora più voglia di rientrare".

Imperiese, Bordighera Sant'Ampelio e Real Santo Stefano sono partite forte ma Di Bella guarda con ottimismo avanti: "Sono squadre che dobbiamo ancora incontrare ma sinceramente non temiamo nessuno, penseremo solo a noi senza pensare alle altre squadre", conclude.