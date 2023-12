Calcio, Seconda Categoria. Veloce, stop contro il Mallare. Ghione: "Le sconfitte sono tutte pesanti, è mia responsabilità trovare il modo di fare sempre risultato"

Sconfitta esterna per la Veloce Savona che deve così fermarsi nel campionato di Seconda Categoria, dopo un buon inizio di stagione.

I granata vengono superati in rimonta dal Mallare per 2-1, venendo così scavalcati in classifica di un punto proprio dai rivali di giornata. Il bottino di 10 punti vede ora i savonesi a ridosso dalla zona playoff, ma con il primo posto del Dego a 5 lunghezze.

"Le sconfitte sono tutte pesanti - dichiara mister Ghione - perdere a Mallare contro una buona squadra ci può stare. Noi abbiamo fatto 9 punti in casa e 1 fuori, è innegabile che esiste una difficoltà nel giocare in trasferta, in parte è dovuto alla tipologia dei campi non sempre regolari e ad esempio come quello di domenica molto pesante, ma sicuramente è mia responsabilità trovare il modo di fare risultato a prescindere dal fondo di gioco. Ad onor del vero il primo tempo di domenica è stato perfetto, del secondo tempo non parlo perché con il calcio centra poco".

Sul mercato mister Ghione è chiaro: "Sul mercato è difficile reperire giocatori che possano farci fare un ulteriore salto di qualità, vuoi per la categoria e giustamente per la scelta di non foraggiare un gioco folle per cui a questi livelli vengono elargiti veri e propri stipendi camuffati da rimborsi, sarei contento di recuperare tutti i miei, nelle ultime settimane siamo un po' tirati. Se ci sarà un occasione per migliorare la società non si farà trovare impreparata", conclude il tecnico.

Nell'ultimo turno del 2023 la Veloce affronterà domenica prossima in casa la Priamar B, una sfida da vincere ad ogni costo per aumentare il bottino in classifica.