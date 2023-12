Calcio, Promozione. Il Pontelungo vince rimontando e rischiando: contro il Legino finisce 3 a 2

PONTELUNGO - LEGINO 3-2 (33’ Vignola rig., 69’ Delfino, 71’ Guardone - 24’; 80’ Macagno)





Finisce qui la sfida il Pontelungo batte tre a due in Legino e prosegue il sogno player

94’ Azione al cardiopalma, Gaino dapprima trova un cross tagliato su cui però non arriva nessuno sul proseguimento la palla arriva sui piedi un giocatore verde blu che scheggia la parte alta della traversa

89’ Azione convulsa alla fine è Macagno a calciare ma trova una strepitosa risposta di Breeuwer che devia un pallone indirizzato sotto la traversa in corner

84’ Badoino G. rileva Guardone

Due cambi per Tobia che prova l’assalto finale

80’ LA RIAPRE IL LEGINO! Macagno calcia dalla distanza e trova un Breeuwer non impeccabile per il 3 a 2

75’ Esce Nardi, al suo posto Sfinjari

71’ TRIS PONTELUNGO! Guardone raccoglie un pallone dentro l’area, apre il piattone gonfia la rete

68’ PONTELUNGO IN VANTAGGIO! Bella azione rasoterra della squadra granata, dopo una serie di passaggi Alizeri serve sul secondo palo Delfino che stoppa e scarica un potente tiro che finisce in fondo al sacco

63’ Altro cambio per Zanardini, esce Favara M. ed entra Delfino

60’ Sfida che non decolla in questo secondo tempo, le due squadre ci provano ma senza essere incisivi sotto porta

49’ Questa volta è il Legino a reclamare un rigore per un tocco di mano, nulla di fatto

46’ Doppio cambio per il Pontelungo, escono Schiano e Marquez, entrano Alizeri e Muschiatti

SECONDO TEMPO



Termina la prima frazione, 1 a 1 il risultato

47’ Conclusione di Romeo, rasoterra che Breeuwer respinge

46’ Roascio atterra al limite Piacentini, giallo per il difensore

43’ Occasione sui piedi di Donna, Breeuwer para ma poi si ferma tutto per fuorigioco

36’ Romeo da l’illusione goal, match vivace in questa fase

33’ VIGNOLA NON SBAGLIA! Ristabilita la parità al Riva

32’ RIGORE PER IL PONTELUNGO! Vezzolla, ammonito, atterra Marquez e per il direttore di gara non ci sono dubbi

28’ Canciani dice di no a Guardone! Lancio sul secondo palo per il numero 11 che calcia ma trova la risposta con i piedi del portiere savonese

24’ LEGINO IN VANTAGGIO! Disimpegno errato della squadra granata, Breeuwer prova a spazzare in scivolata ma la palla con un rimpallo arriva sui piedi di Macagno che porta letteralmente il pallone in rete palla al piede. Protesta però la squadra di casa

20’ Questa volta ci prova Badoino A., sul cross di Favara D. il centrocampista granata calcia però alto

17’ Si fa vedere anche il Legino in avanti con un’azione che si perde sul fondo

13’ Ci prova da fuori Vignola, Cianciani in due tempi blocca

9’ Rigore solare negato al Pontelungo, Favara M. controlla un pallone in area, tocco con un braccio ma ne arbitro ne assistente hanno visto nulla. Veementi le proteste della squadra granata

3’ Primo squillo dei padroni di casa, cross di Guardone sul secondo palo, arriva Favara D. che calcia però alto

1’ Inizia la sfida

PRIMO TEMPO

Ultimo match dell'anno per Pontelungo e Legino, le due squadre, rispettivamente quarta e quinta della classifica, si sfidano per gli ultimi tre punti di questo 2023. I granata, neo promossi, hanno fin qui fatto qualcosa di eccezionale; la squadra di Tobia dal canto suo ha dimostrato il proprio valore e vuole confermarsi anche quest'oggi.

PONTELUNGO: Breeuwer, Favara D., Schiano, Roascio, Calandrino, Vignola, Nardi, Badoino A., Favara M., Marquez, Guardone.

A disposizione: Ghiozzi, Gerini, Fazio, Alizeri, Gibertini, Badoino G., Muschiatti, Delfino, Sfinjari

Allenatore: Zanardini.

LEGINO: Cianciani, Casu, Kertalli, Vezzolla, Cappannelli, Perata, Donna, Del Nero, Romeo, Macagno, Piacentini.

A disposizione: Santelia, Cancellara, Lingua, Revello, Pastorino, Ciolina, Latini, Tobia.

Allenatore: Tobia.