Calcio, Albenga. Ufficiale, il nuovo allenatore è Antonio Aiello

E' stato un pomeriggio particolarmente intenso all'Annibale Riva.

In mattinata si era sparsa la voce dell'arrivo del nuovo allenatore e le indiscrezioni sono state confermate.

Nei corridoi dell'impianto di Viale Olimpia è infatti apparso mister Antonio Aiello, tecnico cinquantatreenne nativo di Legnano, ex di Nuova Florida, Milano City, Viareggio e San Marino. A lui il compito di guidare gli ingauni nel girone di ritorno.

In entrata sono ai dettagli le trattative per Pellicanò e Legal della Sanremese, così anche per l'attaccante Vari, in arrivo dal Licata.

Salutano invece i colori bianconeri il direttore Marco Ferrante e il preparatore atletico Davide Costamagna, per entrambi le dimissioni sono arrivate nella giornata odierna.