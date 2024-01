Calcio, Albenga. Anche Francesco Cocito rassegna le dimissioni: "E' stato un 2023 fantastico, grazie a tutti per gli attestati di stima"

Anche Francesco Cocito, dopo Marco Ferrane, ha lasciato i quadri tecnici dell'Albenga.

Un passo indietro, quello dell'ormai ex direttore sportivo bianconero, che conclude di fatto la rivoluzione dei quadri tecnici invernale.

"Lascio Albenga a malincuore, ma a conclusione di un 2023 a dir poco fantastico. Abbiamo issuto un bel sogno, figlio di un lavoro che ha permesso, dopo il San Marino, di avere la miglior squadra in Italia nel rapporto tra costi e rendimento.

Un grazie all'Albenga e ai giocatori che, con il loro rendimento, mi hanno permesso di emergere come direttore in Serie D, e un ringraziamento sincero a tutti i tifosi e a chi in questi giorni non ha fatto mancare il proprio attestato di stima nei miei confronti".