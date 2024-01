Calcio, Serie D. Due gol e poco altro, pari inevitabile tra Albenga e Borgosesia

ALBENGA - BORGOSESIA 1-1 (12' Di Stefano rig. - 15' Manara)

50' fischio finale, termina 1-1 Albenga - Borgosesia

50' colpo di testa di Henin alto di poco, si riparte. con il rinvio di Bisazza

49' Match point Borgosesia con Bertoni, piattone ribattuto in extremis. Che rischio per i bianconeri

45' saranno cinque i minuti di recupero

42' ancora. due cambi per Moretti, escono Peritore e Monteleone, al loro posto Giacona e Soldi

40' si fa male Castiglione, scortato fuori dal campo sorretto a braccia, entra Massoni

36' esordio anche per Birzò, esce Di Stefano

33' nel Borgosesia esce l'ex Sanremese Del Barba, al suo posto Iannacone

24' angolo Borgosesia, salta Derbali ma non inquadra la porta

23' riaprenza Borgosesia, converge Manara, tiro deviato in corner. Nell'azione precedente è stato estratto un cartellino giallo, probabilmente per Colantonio.

20' Bertoni per De Angelis, cambia anche Moretti

18' Aiello richiama Vari, l'attaccante ex Licata si è mosso con generosità, in campo Colantonio, Di Stefano si alza alle spalle di Pellicanò

16' giallo per De Angelis

12' molto poco da raccontare in questo primo tempo, gara grigia come il cielo sopra il Riva

3' colpo di testa di Manara, si allunga e blocca Bisazza

1' cambia subito Aiello, c'è Pellicanò oer Nesci. Jebbar torna quinto a sinistra, Moscatelli va a destra

SECONDO

46' squadre negli spogliatoi dopo un minuto di recupero. Due fiammate decidono il primo tempo di Albenga - Borgosesia

42' stop e tiro di Moscatelli, blocca Uva

38' si rivede finalmente l'Albenga. Recupero palla alto di Mukaj, Nesci cerca in area Vari che da pochi passi non trova la coordinazione migliore per deviare in porta. Nuovo vantaggio a un passo per gli ingauni

34' giallo per Di Stefano

32' la partita fatica a decollare a livello di ritmi. Gestisce l'Albenga, il Borgosesia gioca su ripartenze e recupero palla

28' ammonito Del Barba

22' cambio Albenga, esce Tesio, entra Castiglione. Il regista è apparso particolarmente contrariato, resta da capire se vi siano motivazioni fisiche o tecniche.

15' IL PAREGGIO IMMEDIATO DEL BORGOSESIA! TOCCO SOTTOMISURA DI MANARA, SORPRESA LA RETROGUARDIA INGAUNA!

12' DI STEFANO SPIAZZA UVA! ALBENGA IN VANTAGGIO!

11' Derbali aggancia Di Stefano in area, Franzò indica subito il dischetto!

5' 3-5-2 confermato per Aiello, Jebbar gioca in attacco al fianco di VAri, Moscatelli quinto a sinistra, Di Stefano mezz'ala.

2' la prima conclusione dell'Albenga è di Moscatelli, l'esterno taglia da sinistra per calciare di destro, palla alta

1' si parte!

PRIMO TEMPO

ALBENGA: Bisazza, Mukaj, Venneri, Legal, Nesci, Di Stefano, Tesio, Berretta, Moscatelli, Jebbar, Vari.

A disposizione: Romano, Mulè, Colantonio, Castiglione, Pellicanò, Nacci, Giudice, Massoni, Birzò.

Allenatore: Aiello

BORGOSESIA: Uva, Peritore, Rekkab, Tunesi, Gilli, Derbali, Henin, Monteleone, Manara, De Angelis, Del Barba.

A disposizione: Autoriello, Soldi, Iannacone. El Achkouri, Bertoni, Colombo, Lauciello, Giacona, Tobia.

Allenatore: Moretti

Arbitro: Franzò di Siracusa

Assistenti: Bensorte di Trapani e Di Marco di Palermo