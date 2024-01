Calcio. Promozione. Rimonte e controrimonte ma alla fine il Celle Varazze la spunta e sbanca il "Borel"

FINALE - CELLE VARAZZE 2-3 (Anselmo 15', Scalia 37', Caligaris 41', Anselmo 51', Piroli 63')

51' FINISCE QUA, IL CELLE SBANCA FINALE

49' Anselmo in ripartenza arriva in area, manda in corner Mondino

46' Cafarotti su punizione manda dritto sul fondo, momento di massima spinta per i giallorossi

45' saranno ben sei i minuti di recupero

41' Cafarotti per V. Brollo nel Finale, Maggi - Piroli nelle Celle

40' scontro in area tra Caligaris e un difensore sul cross di G. Brollo

37' prova la palla tagliata Arzarello, sul secondo palo non arriva G. Brollo

36' giallo anche per Cuka, intervento da dietro su Renda

33' ammonito Durante

32' gran parata di Mondino sulla conclusione di Anselmo, angolo per gli ospiti

29' Trevisano per Zeggio nel Finale

26' murato Damonte, corner. Dalla bandierina nulla di fatto

25' dentro Cuka al posto di Bonanni negli ospiti

21' prima mossa di Biolzi: ecco Brollo G. per Simigliani: nessun riferimento puro la davanti

18' RITROVA IL VANTAGGIO IL CELLE VARAZZE, 3-2 FIRMATO PIROLI. Corner battuto corto verso Durante, palla in mezzo dell'otto verso Piroli che trova la deviazione vincente di testa

17' palla pericolosa in area finalese, i difensori non spazzano e poi Balleri viene respinto in corner

15' prova la semirovesciata Simigliani, palla a lato

12' fuori Carro Gainza e dentro Saracco: secondo cambio nel Celle Varazze

11' botta clamorosa di Damonte dritta sulla traversa

10' falloso Brollo V. su Balleri, punizione altezza bandierina

8' in ritardo Carro Gainza su Simigliani, giallo sacrosanto

6' ANSELMO RISTABILISCE LA PARITA', PALLA NELL'ANGOLO SINISTRO, MONDINO AVEVA INDOVINATO

5' giallo per proteste a Biolzi

4' RIGORE CELLE VARAZZE! CONTATTO IN AREA CON CAVALLONE CHE STENDE UN GIOCATORE, GIALLO PER IL DIFENSORE

2' subito giallo per Scalia, ripartenza fermata in modo falloso

16:01 via alla ripresa

Damonte per Orlando negli ospiti

SECONDO TEMPO

47' si chiude qua la prima frazione

46' sfiora il pari il Celle Varazze, cross dalla sinistra, raccoglie sul secondo palo Balleri che mette giu e calcia, il tiro supera Mondino ma sulla linea c'è Cavallone che salva tutto!

41' INCREDIBILE SORPASSO DEL FINALE, I GIALLOROSSI METTONO LA FRECCIA CON CALIGARIS! L'esterno si ritrova la sfera sulla destra grazie ad un lancio, qualche passo in avanti e poi il tiro basso sul primo palo sul quale Ghizzardi non può nulla

38' ammonito Chiarlone

37' PAREGGIA IL FINALE CON SCALIA! Azione personale di Renda sulla destra che riesce a metterla in mezzo dove arriva il capitano giallorosso a gonfiare la rete

36' palla tagliata di Renda che diventa pericolossima in area, sfera poi in corner

30' in avanti il Celle, punizione di Bonanni da posizione laterale battuta in mezzo, ci arriva Arzarello che respinge in angolo, ma rimane giu un giocatore ospite

26' palla lunga verso Simigliani, l'attaccante non riesce a controllare bene la sfera, palla sul fondo e rimessa per Ghizzardi

22' corner ribattuto, l'azione prosegue e Bonanni serve Durante sulla sinistra che fa partire il cross, Piroli stacca ma viene abbattuto da Mondino, proteste Celle Varazze ma non c'è nessun fallo per Ucci

21' discesa sulla sinistra di Orlando, neoacquisto, palla poi in corner dopo il cross basso

20' prima vera occasione e il Finale va sotto, molto arrabbiato Biolzi per l'errata lettura difensiva

15' VANTAGGIO CELLE! PALLA ALTA DI DURANTE VERSO ANSELMO CHE ADDOMESTICA IN AREA LA SFERA DALLA SINISTRA E BATTE MONDINO CON IL DESTRO

9' incursione di Renda per vie centrali, partito dalla propria metacampo, arriva a concludere sul primo palo, respinge Ghizzardi in corner

8' prima conclusione di marca Celle con Bonanni, tiro debole e centrale, blocca Mondino

15:01 partiti

FORMAZIONI

FINALE: Mondino, Arzarello, Brollo V., Pastorino, Cavallone, Chiarlone, Zeggio, Scalia, Simigliani, Renda, Caligaris

A disposizione: Anselmo, Kacellari, Costantino, Belvedere, Aroca, Cafarotti, Nazarenko, Trevisano, Brollo G.

Allenatore: Biolzi

CELLE VARAZZE: Ghizzardi, Severi E., Orlando, Tissone, Schirru, Carro Gainza, Balleri, Durante, Piroli, Bonanni, Anselmo

A disposizione: Debenedetti, Colombo, Severi S., Damonte, Rebagliati, Saracco, Morando, Maggi, Cuka

Allenatore: Monteforte

Arbitro: Luigi Ucci (Genova)

Assistenti: Pietro Campazzo (Genova) - Andrea Ferracin (Savona)