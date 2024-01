Cross. Luna Sabatelli impegnata a San Giorgio sul Legnano, ottimo Valerio Pagano a Venaria Reale

Ed anche il glorioso CACL (alias Centro Atletica Celle Ligure) trae buoni auspici da questo inizio d’anno.

Una ottima prova di esordio nella categoria Cadette per la spezzina Luna Sabatelli. Impegnata nel 67° Cross Campaccio, svoltosi a San Giorgio sul Legnano, ha chiuso in 38° posizione (120 le atlete al via) coprendo la distanza di 2 km in 8.29.

Altro scenario ed altro percorso, sempre di 2 km, ma in Piemonte, in quel di Venaria Reale.

E qui, per la grande felicità del coach Sergio Malgrati, il giovane cellese Valerio Pagano (anch’egli al primo anno di categoria tra i Cadetti) si inventa una gara tutta di testa e vince con ampio margine la gara in un tempo sicuramente interessante di 6.43.