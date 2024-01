L'annuncio drammatico dell'ex mister della Samp: "Ho il cancro, mi resta un anno di vita"

È arrivato come un fulmine a ciel sereno l’annuncio dell’ex allenatore della Sampdoria Sven-Göran Eriksson che, durante un’intervista alla radio svedese Sveriges, ha raccontato della malattia che, da un anno, lo ha colpito.

“Ho il cancro, mi resta circa un anno di vita”, ha detto l’ex ct della nazionale inglese per poi proseguire: “L’ho scoperto all’improvviso. Il giorno prima degli accertamenti sono andato a correre. Devo lottare finché posso”.

Un anno fa l’allenatore aveva lasciato il calcio per problemi di salute, abbandonando il ruolo di supervisore del Karlstad, in terza divisione.

Eriksson, allenatore della Samp dal 1992 al 1997, è stato il successore di Boskov. Con i blucerchiati ha vinto la Coppa Italia nel 1994. La sua avventura in Italia lo ha visto sedere sulle panchine di Roma, Fiorentina e Lazio. Nella capitale ha vinto la Coppa Italia una volta in giallorosso e due in bianco celeste. Con la Lazio si è aggiudicato anche lo scudetto nel 2000.