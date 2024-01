Calcio, Rappresentativa Under 17. Convocati anche i ragazzi di Celle, Ceriale, Legino e Vado per il test con i pari età della Sampdoria

Nell’ambito dell’attività preparatoria necessaria per la formazione della squadra Rappresentativa “Under 17” del Comitato Regionale, sono convocati presso il campo sportivo “Riccardo Garrone” di Bogliasco (GE) il giorno 18 Gennaio 2024 alle ore 16.00, per disputare una gara amichevole con la Società U.C. Sampdoria Spa (Under 17) i sottoelencati giocatori:

Arci Pianazze

Medusei Sebastiano

Athletic Club Albaro

Donarini Attilio – Pacciani Francesco

Celle Varazze F.B.C.

Negro Christian

Ceriale Progetto Calcio

Prudente Edoardo

Football Genova Calcio

Capurro Jacopo – Rebora Leonardo

Imperia Calcio Srl

Bettini Alessio – El Khattat Karim

Legino 1910

Freccero Nicolò

Ligorna 1922

Moramarco Simone – Ierocades Filippo – Segalerba Mattia

Sanremese Calcio Srl

Ferrante Thomas

Santerenzina

Corrado Mattia – Corrado Samuele

Serra Riccò 1971

Greco Gianluca

Vado

Berta Francesco – Minniti Giovanni Tommaso – Sicca Alessandro – Vuillermoz Filippo