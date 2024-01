Aver recuperato la quasi totalità della rosa (Mikhaylovskyi dovrebbe rientrare a fine mese) ha permesso oggi pomeriggio al Vado di disputare finalmente una prova convincente sotto ogni punto di vista.

Il direttore sportivo Tarabotto, intervenuto in sala stampa dopo il 4-1 al Chieri, ha ribadito un concetto ripetuto anche nei momenti meno brillanti per la squadra di Cottafava: questo organico, a pieno regime, ha i mezzi per ambire ai primissimi posti della classifica.