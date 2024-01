Calcio. Promozione: il Quiliano & Valleggia rivede la luce, Finale ancora ko: al "Picasso" finisce 2-1

QUILIANO & VALLEGGIA - FINALE 2-1 (30' Bazzano, 80' Freccero rig. - 84' Pastorino)

FINISCE QUI! TRE PUNTI D'ORO PER IL QUILIANO & VALLEGGIA, CHE BATTE 2-1 IL FINALE. Decisive le reti di Bazzano e Freccero, ai giallorossi non basta la rete di Pastorino

97' è un finale di fuoco, Cambone in uscita bassa salva tutto su Caligaris, proteste giallorosse per un presunto contatto in area

96' QUILIANO IN OTTO, entrataccia di Fanelli punita col rosso diretto

95' Scalia si divora il pareggio, pallone rimpallato sui piedi del capitano che calcia d'istinto mancando il bersaglio di un nulla

94' angoli in serie per i giallorossi, che continuano a premere nel tentativo di agguantare il 2-2

93' ultimi assalti del Finale, in doppia superiorità. Quiliano a protezione del 2-1

90' sette di recupero

90' QUILIANO IN NOVE, espulso anche Freccero

89' azione prolungata del Finale, va al tiro Caligaris col destro sfiorando il palo alla destra di Cambone

87' Esposito dalla lunghissima distanza, pallone alle stelle. Si sbraccia Biolzi in panchina, arrabbiatissimo il tecnico giallorosso

84' PASTORINO! LA RIAPRE IL FINALE! Deviazione vincente da pochi passi sul corner battuto dalla destra, 2-1 al "Picasso"

83' Esposito ci prova su punizione, Cambone non rischia la presa e mette in angolo

80' FRECCERO SPIAZZA MONDINO! 2-0 QUILIANO & VALLEGGIA! Rigore trasformato con freddezza, rete pesantissima nell'economia di questo finale di partita

79' RIGORE PER IL QUILIANO: Crova punisce l'intervento di Renda su Morchio, penalty e ammonizione per il giocatore finalese

77' Renda da posizione defilata cerca la conclusione, solo esterno della rete

75' Dagnino e Chiarlone lasciano il campo a Trevisano e Cafarotti

72' ripartenza Quiliano, Sata dal vertice dei sedici metri non calibra bene il traversone e l'occasione sfuma

68' Esposito e Belvedere le mosse di Biolzi per provare a dare una scossa

67' Finale con l'uomo in più per l'ultimo terzo di gara, non ha comunque abbassato il baricentro la squadra di Fiorio che continua a giocare la sua partita con grande piglio

62' ROSSO DIRETTO A BUFFO, Quiliano in dieci. Punita una gomitata ai danni di un avversario

61' ammonito Simigliani

58' Caligaris dal limite, diagonale rasoterra che termina non distante dal palo alla destra del portiere di casa

56' schema giallorosso con Renda che appoggia a destra per Dagnino, traversone basso che Cambone riesce a far suo. È un Finale più pimpante rispetto a un primo tempo di grande confusione

53' Freccero inventa, Fanelli in spaccata sfiora il palo, ma c'era ancora fuorigioco

50' Cambone non rischia la presa e alza in angolo il tiro cross di Renda, entrato bene in partita. Fischia poi fallo in attacco il direttore di gara

47' Renda da il via alla ripartenza del Finale, Simigliani se ne va a Grippo che scivola al momento del contrasto, ma l'azione sfuma per la successiva posizione di offside di Dagnino

46' Biolzi inserisce subito Renda per G. Brollo

SECONDO TEMPO

SI CHIUDE IL PRIMO TEMPO, QUILIANO AVANTI 1-0 SUL FINALE

45' traversa di Bazzano dopo un batti e ribatti in area, ma era in posizione di fuorigioco il giocatore biancorosso

41' Fanelli rientra e calcia sul primo palo, Mondino risponde presente

34' Scalia sul primo palo fa buona guardia, riparte il Finale con Zeggio che mette in mezzo un pallone invitante raccolto da Brollo G., conclusione di prima che si perde sopra la traversa. Era una buona chance per la squadra di Biolzi

33' spallata di Zeggio sul solito Bazzano, il direttore di gara questa volta comanda punizione a favore dei padroni di casa, una sorta di corner corto che si appresta a battere Grippo

30' BAZZANO! 1-0 QUILIANO! Grande azione per vie centrali del numero undici di casa, atteggiamento passivo della difesa ospite che permette all'attaccante biancorosso di calciare col sinistro pescando l'angolino basso dove Mondino non può arrivare

29' sta lasciando parecchio correre Crova di Chiavari, non sanzionati un paio di interventi dubbi da una parte all'altra

24' Simigliani trova lo specchio con un destro da fuori, Cambone in due tempi fa sua la sfera

22' Sata col sinistro dai venti metri, conclusione deviata in corner: ai punti è un Q&V sicuramente più in partita rispetto al Finale

21' squillo della squadra di Biolzi: Simigliani liscia il pallone all'altezza del dischetto favorendo il tentativo di Caligaris, che trova però la schiena di un avversario

20' continua a creare gioco Bazzano, altro appoggio al limite per Carocci, tiro cross con il mancino che si spegne oltre la linea di fondo

17' ammonito Chiarlone, fallo tattico su Dagnino lanciato verso la metà campo avversaria

15' dalla parte opposta ci prova Bazzano a imbucare per Carocci, pallone leggermente lungo raccolto da Mondino

14' lanciato in profondità Simigliani, posizione di fuorigioco del centravanti finalese ravvisata dal secondo assistente

10' Sata ne ha di più in velocità rispetto a Brollo V., fallo e giallo per il numero tre giallorosso

6' partita meglio la squadra di casa, Finale alla ricerca delle giuste misure in campo

2' Bazzano appoggia al limite per Freccero, sinistro di precisione che termina di poco a lato

1' si parte! Squadre in campo con divise tradizionali

PRIMO TEMPO

Formazioni

QUILIANO & VALLEGGIA: Cambone, Morchio, Carocci, Buffo, Murialdo, Meta, Fanelli, Freccero, Sata, Grippo, Bazzano

A disposizione: Bruzzone, Salvador, Ferraro, Corelli, Rota, Luma, Serio, Episcopo, Caruso.

Allenatore: Fiorio

FINALE: Mondino, Pastorino, Brollo V., Zeggio, Cavallone, Chiarlone, Dagnino, Scalia, Simigliani, Brollo G., Caligaris

A disposizione: Anselmo, Arzarello, Aroca, Belvedere, Cafarotti, Kacellari, Esposito, Renda, Trevisano

Allenatore: Biolzi

ARBITRO: Crova di Chiavari

Assistenti: Vitale e Zanin di Savona