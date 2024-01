Calcio, Quiliano & Valleggia. I tre punti sul Finale sono ossigeno per mister Fiorio: "Ora portiamo a casa più risultati utili possibili" (VIDEO)

La partita di oggi pomeriggio tra il Quiliano & Valleggia e il Finale rappresentava una sorta di bivio per la squadra di mister Fiorio.

Non ottenere oggi i tre punti avrebbe ridotto davvero al lumicino le chances di rientrare a pieno in lotta per i playout, ma la vittoria maturata contro i giallorossi, ha rilanciato le possibilità di salvezza.

Il prezzo da pagare è stato alto, tre gli espulsi, ma il tecnico invita i suoi a non abbassare la guardia e a provare a raccogliere punti ogni volta ve ne sia la possibilità.