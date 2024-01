Calcio, Finale. Summit tra Biolzi e la società: "Presto dei provvedimenti, obbligatorio invertire la rotta"

Gli allenaemnti riprenderanno regolarmente domani per il Finale, ma ad Andrea Biolzi la sconfitta di Quiliano non è andata proprio giù.

La squadra è apparsa infatti priva della dovuta attenzione mentale per affrontare una partita così delicata per lo sviluppo della stagione dei giallorossi.

"Oggi non ci siamo allenati - ha spiegato il mister - ma sono andato comunque al Borel per confrontarmi con la dirigenza. E' chiaro che qualche provvedimento sarà preso per uscire da questa situazione.

La partita è stata per noi a livello mentale a dir poco sottotono, ma nonostante questo abbiamo avuto tantissime occasioni almeno per pareggiarla, seppur non fosse il risultato da noi auspicato alla vigilia.

Come ho detto ieri il Finale ha tutto per salvarsi, ma è necessario un cambio di rotta radicale per raggiungere l'obiettivo".