Calcio. Albenga ed Asti si tengono stretti il pari. Un gol per parte e poco altro al Riva

ALBENGA - ASTI 1-1 (18' Galliani - 9' Padovan)

45' saranno cinque i minuti di recupero...

37' Lascia il campo l'ex Vado Valenti, entra Plado

35' Filipi per Azizi, proseguono i cambi dell'Asti. I guizzi di attenzione il campo li richiama solo per i cambi

31' Mazzucco per Padovan, fioccano le sostituzioni ma non le azioni pericolose

28' davvero poco da annotare in questa ripresa. Su entrambi i fronti sembra ci sia più pauta di perdere la partita che voglia di vincerla

20' Toma per Favale, nuova mossa di Sesia

15' un cambio per parte. Nell'Asti c'è Chianese per Meloni, risponde Aiello con Moscatelli per Diagne

13' dopo il tiro di Galliani bloccato da Brustolin c'è il primo cambio per l'Albenga: Vari in campo per Pellicanò

9' iniziativa sulla sinistra di Picone, Facchetti intercetta con attenzione il cross

4' Favale rientra con il destro da posizione mancina, Mukaj si frappone col corpo. Mister Sesia protesta per un tocco di mano

1' riparte il match!

SECONDO TEMPO

45' termina il primo tempo al Riva, uno a uno all'intervallo

37' tiro cross di Meloni che va a morire sul palo. La traiettoria sorprende Facchetti, ma il montante salva il portiere ingauno

32' l'Albenga ben lavora sulla catena di sinistra, la palla arriva in area a Di Stefano che di mancino calcia a lato

30' poco da raccontare dopo il pareggio dell'Albenga, ritmi leggermente scesi sul sintetico del Riva

20 davvero atipico lo schieramento dell'Albenga, di base apapre un 4-4-1-1 con Di Stefano a sostegno di Pellicanò, con Jebbar e Diagne esterni. Negli sviluppi offensivi, Venneri si alza sulla linea dei mediani, con Tesio ad aprirsi sulla destra. Il capitano in determinate occasioni non disdegna nemmeno alcune sortite in area avversaria

18' IL PAREGGIO DELL'ALBENGA! PRIMO GOL IN BINACONERO PER GALLIANI, LASCIATO LIBERO DI SALTARE A POCHI PASSI DA BRUSTOLIN!

15' prodigioso Brustolin su Venneri, il colpo di testa del capitano ingauno sembrava destinato in fondo alla porta, ma il portiere biancorosso confemra il buon momento di forma

15' i frombolieri dell'Asti appaiono in gran forma, destro dal limite di Picone, Facchetti vola sotto l'incrocio

13' ammonito Galliani, fallo su Padovan

9' E DALLA BANDIERINA ARRIVA IL GUIZZO DI PADOVAN! L'EX VADO PORTA IN VANTAGGIO L'ASTI!

9' ancora da fuori Nobile, fantastico Facchetti in allungo

8' il primo tiro è dell'Asti, dai 25 metri destro di Azizi, Facchetti si distende in corner

6' fasi di studio al Riva, per ora tanto gira palla ma nessuna azione concreta

4' ultras dell'Asti e dell'Albenga entrambi nella Sud, per entrambi cori contro l'Imperia

1' si parte!

PRIMO TEMPO

ALBENGA: Facchetti, Mukaj, Venneri, Galliani, Nesci, Di Stefano, tesio, Berretta, Jebbar, Diagne, Pellicanò.

A disposizione: Bisazza, Vasiunin, Mulè, Castiglione, Moscatelli, Vari, Alfano, Massoni, Destito.

Allenatore: Aiello

ASTI: Brustolin, Meloni, Darini, Gjura, Valenti, Picone, Padovan, Nobiel, Azizi, Ghiardelli, Favale.

A disposizione: Dosio, Toma, Sow, Palo, Chianese, Filipi, Paolin, West, Mazzucco.

Allenatore: Sesia.

Arbitro: recupero di Lecce

Assistenti: Minerva di Lecce e Palermo di Pisa