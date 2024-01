Calcio. Città di Savona, basta un gol di Cherkez per superare il Borgio Verezzi, buona la prima per mister Biffi

CITTA' DI SAVONA - BORGIO VEREZZI 1-0 (28' Cherkez)

FINISCE QUI! IL CITTA' DI SAVONA SUPERA 1-0 IL BORGIO NELLA PRIMA USCITA DEL 2024 E SCAVALCA I ROSSOBLU AL SECONDO POSTO IN CLASSIFICA

92' Barone per Ferrara, gioca col cronometro Biffi

91' Romano si divora letteralmente il 2-0: Esposito serve al centro l'ex Albissola che da due metri calcia addosso ad Hazizi con tutta lo specchio spalancato, resta in vita il Borgio

90' inizia il recupero

87' Esposito per Rapetti, primo cambio ordinato da Biffi: subito ammonito il terzino biancoblu

85' Kuci in scivolata salva tutto su Viganò pronto a battere a rete, intervento decisivo del centrale biancoblu al limite dell'area piccola

84' il Borgio, nonostante l'uomo in meno, non si sta risparmiando nel tentativo di raddrizzare il risultato, striscioni in gestione ma che stanno comunque perdendo qualche pallone di troppo

83' Patitucci costretto al fallo su Rapetti, bravo a tenere palla e far salire la squadra dopo una fiammata a sinistra del neo entrato Bianco

80' Biffi continua a far scaldare metà dei componenti della panchina, ma rimangono per ora in campo gli stessi undici di partenza

78' Rizzo dal limite calcia la punizione col sinistro, traiettoria interessante che si abbassa con un attimo di ritardo

77' BORGIO VEREZZI IN DIECI: secondo giallo per Scannapieco, chiuderà in inferiorità numerica la squadra di Lovazzano

76' Bianco, Viganò e Stegaru in campo per il Borgio, prova a mischiare le carte la panchina rossoblu in questo finale

71' angolo di Rizzo sul primo, traiettoria bassa sulla quale si avvita di testa Rapetti, che non può però centrare lo specchio

70' si riprende a giocare, ammonito Capello

69' scontro fortuito tra un giocatore e l'arbitro Saffioti, che viene subito soccorsa dalle due panchine. Sangue dal naso per la direttrice di gara

67' Ferrara su punizione calcia alto, entriamo negli ultimi venti minuti di partita

63' Torrengo stende Fancellu, ammonito anche il difensore rossoblu

60' occasione per il Città di Savona: Ferrara da sinistra mette in mezzo un gran pallone che Rapetti non riesce ad arpionare, si salva il Borgio in questa circostanza

57' giallo per Cherkez, trattenuta vistosa ai danni di Capello

55' Castiglione appoggia per Torrengo, pallone spostato sul sinistro e conclusione centrale che Bova controlla senza problemi

53' agonisticamente la partita resta molto accesa, sul piano della qualità di gioco sono frequenti gli errori di misura su entrambi i fronti

50' cross velenoso di Rizzo sul secondo palo, chiusura di Capello che devia in angolo

48' punizione di Carparelli dal limite, sfera deviata dalla barriera, sfuma una potenziale occasione per il Borgio Verezzi

47' iniziativa personale di Castiglione che si presenta al limite prima di venire sbilanciato al momento del tiro, la signora Saffioti lascia correre, direzione nel complesso non senza sbavature...

46' squadre di nuovo in campo

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo con il Città di Savona avanti di un gol sul Borgio Verezzi, decide la rete di Cherkez al 28°

44' punizione di Rizzo, Rapetti spizza di testa e Kuci, da posizione favorevole, non trova il giusto impatto col pallone spedendo alto

42' tre ammoniti nel giro di pochi minuti: nell'ordine Ferrara, Molina e Scannapieco

36' a colloquio Biffi e la signora Saffioti, che non tollera eccessive proteste da una parte all'altra

35' il sinistro di Pollero da fuori, leggera deviazione di Kuci che favorisce l'intervento di Bova

33' Ferrara mette in mezzo un pallone invitante per la testa di Cherkez, sfera solamente sbucciata che termina oltre la linea di fondo

30' i biancoblu provano a sfruttare il momento, la squadra di Lovazzano cerca di tenere alto il livello di attenzione dopo il gol subito

28' CHERKEZ! CITTÀ DI SAVONA IN VANTAGGIO! Rapetti lavora il pallone da attaccante di razza e imbuca per l'inserimento del compagno che, a tu per tu col portiere avversario, lo infila con un tocco di punta a fil di palo. 1-0 al "Picasso"

26' sassata di Apicella dalla distanza, Hazizi risponde con i pugni

23' spiovente in area rossoblu neutralizzato dall'estremo difensore ospite

16' squadre che si affrontano senza esclusione di colpi, manca un pizzico di lucidità su entrambi i fronti per impensierire severamente Hazizi e Bova

10' qualche novità nello scacchiere iniziale del Savona: Cherkez gioca alle spalle di Rapetti, con Ferrara e Romano larghi a supporto

8' risponde il Borgio, ci prova Pollero dal limite, Kuci si oppone con il corpo

6' conclusione mancina di Rizzo, c'è la deviazione di un difensore rossoblu che concede angolo ai padroni di casa

1' si parte! Savona con la seconda divisa gialloblu, completo bianco per il Borgio

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CITTA' DI SAVONA: Bova, Fancellu, Apicella, Kuci, Beani, Matarozzo, Romano, Rizzo, Rapetti, Ferrara, Cherkez

A disposizione : Siri, Esposito, Incorvaia, Barone, Pondaco, Brazzino, Diroccia, Vicente, Buttu

Allenatore : Biffi

BORGIO VEREZZI: Hazizi, Capello, Tassisto, Patitucci, Torrengo, Scannapieco, Carparelli, Gasco, Molina, Castiglione, Pollero

A disposizione : Locatelli, Gambetta, Stegaru, De Giorgi, Simonassi, Pastorino, Bianco, Viganò

Allenatore : Lovazzano

Arbitro: Samanta Saffioti di Genova