 / Calcio

Calcio | 24 gennaio 2024, 17:28

Calcio, Serie D. I provvedimenti del Giudice Sportivo: cinque giocatori fermi una giornata, Capra entra in diffida

Calcio, Serie D. I provvedimenti del Giudice Sportivo: cinque giocatori fermi una giornata, Capra entra in diffida

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D


PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

GARE DEL 21/ 1/2024


PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MANARA NICO (BORGOSESIA CALCIO)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GUEYE SERIGNE OUSMANE (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

AMARADIO LUCA (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)

LA CAVA ANDREA (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)

CENTO FRANCESCO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GHIARDELLI GIACOMO (ASTI)

DE ANGELIS NICOLO (BORGOSESIA CALCIO)

COTTARELLI NICCOLO (CITTA DI VARESE S.R.L.)

MANASIEV ZDRAVKO (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)

BONGANI GABRIELE (PINEROLO)

CAPRA EDOARDO (VADO)

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare" su Spreaker.

Google News Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

Ti potrebbero interessare anche:

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium