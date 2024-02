Il tennistavolo arriva a Varazze per il Primo Open Pef Power

Sabato 3 e domenica 4 febbraio 2024 a Varazze, presso il Palazzetto dello Sport, si terrà il «Primo Open Interregionale "PEF POWER" Città di Varazze», organizzato dal "Tennistavolo don Bosco Varazze".

All’Open, maschile e femminile, i vincitori dei 4 tornei in programma (Over 50, 1000, 2000 e 4000) riceveranno un buono per soggiornare negli alberghi della località (oltre agli altri premi).

Programma:

Sabato

- Ore 13.00: apertura impianto, ore 14.00: Singolo M/F Over 50 Maschile + 1^ - 2^ Femminile

- Ore 14.00: Singolo M/F Over 1000 Maschile + 3^ - 4^ e 5^ Femminile

Domenica

- Ore 08.00: apertura impianto, ore 9.00: Singolo M/F Over 4000 Maschile + 200 Femminile

- Ore 14.00: Singolo M/F Over 2000 Maschile + 100 Femminile

Ingresso libero.