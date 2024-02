Giudice Sportivo, Serie D. Due turni a Toniato del Derthona, nel Vado stoppati Ferrieri e Lo Bosco

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 31/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

COLLATO ANDREA

(ALCIONE MILANO SSD A RL)

Per avere rivolto all'Arbitro espressione offensiva, allontanato. ( R AA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CAROBBIO FILIPPO (RG TICINO SSD S.R.L.)





CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TONIATO MATTEO (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)

Per avere, a gioco in svolgimento, ma senza alcuna possibilità di contendere il pallone, colpito un calciatore avversario con un calcio ad una gamba.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DELLA GIOVANNA FABIO (ASTI)

Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.

GRIECO GIORGIO (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

Per avere, calciatore in panchina, rivolto espressione offensiva all'indirizzo di un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

RIZQ KAMAL (CHISOLA CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MARCHISONE LUCA (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

LIONETTI GIORGIO (LAVAGNESE 1919)

FERRIERI SIMONE (VADO)

LO BOSCO LORETO (VADO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DAQOUNE ZAKARIA (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

KARKALIS FRANCESCO (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)

SACCA MATTEO (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)

GONZALEZ PABLO ANDRES (RG TICINO SSD S.R.L.)