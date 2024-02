Calcio, Celle Varazze. Il dg Stefania Villa annuncia il ricorso: "Colombo espulso sul fallo di Schirru, c'è un errore tecnico da parte dell'arbitro"

C'è autocritica nelle dichiarazioni del dg Stefania Villa, ma al contempo tutta l'amarezza per una decisione arbitrale ritenuta grave durante la partita con il Ceriale.

"Non siamo soliti protestare per filosofia societaria, ma l'espulsione comminata a Colombo ha inevitabilmente condizionato la gara. La trattenuta è stata commessa da Schirru che, non essendo ultimo uomo, non sarebbe nell'occasione stato espulso.

Il danno e la beffa, dato che Emanuele non sarà presente nella prossima partita.

Sono rammaricata perchè siamo nella fase cruciale di un campionato e i punti iniziano ad essere davvero pesanti. Queste non toglie nulla alla prestazione del Ceriale o ad alcuni errori che abbiamo commesso, ma l'errore tecnico è stato pelese e faremo sicuramente ricorso.

Sono consapevole che l'errore dovrà ammetterlo l'arbitro, ma non possiamo rimanere inermi di fronte a un fatto di tale portata".