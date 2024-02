Calcio, Serie D. Vado e Albenga vogliono vestirsi da corsare, alle 14:30 i match con Alba e Fezzanese

Come è spesso accaduto in questo campionato, Vado e Albenga si sono ritrovate con il calendario sincrono tra gare in trasferta e match tra le mura amiche.

Anche oggi sarà così, con i rossoblu, ancora alle prese con qualche assenza: la più importante, anche sotto il profilo caratteriale quella di Loreto Lo Bosco. Il resto della squadra dovrà farsi carico dell’assenza del capitano in casa dell’Alba, nel tentativo di trovare quella continuità di risultati necessaria per porre la zona playoff davvero nel mirino.

L’Albenga invece attraverserà l’intero arco ligure per far visita alla Fezzanese. Una sfida sulla carta scorbutica dato il buon rendimento dei verdi di Rolla (lo stesso Vado ne sa qualcosa).

Nella lista de convocati di mister Aiello (ancora in attesa del primo successo in bianconero) non compare il centravanti Thiago de Moraes, mentre è stato regolarmente aggregato al gruppo il portiere Salvato. Tornano a disposizione, invece, i due difensori centrali, Legal e Galliani.

Il programma: