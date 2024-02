E' arrivata immediata la replica di Daniele Diroccia al direttore sportivo del Città di Savona, Alessio Barone.

L'ormai ex giocatore biancoblu ha infatti smentito in maniera netta le motivazioni sul suo addio alla squadra.

"Nessuna motivazione di lavoro, semplicemente - spiega Diroccia - ci sono state delle incomprensioni con mister Biffi. Non ho mai abbandonato una squadra in corsa da quando gioco a calcio, mi spiace solo che siano state dichiarate delle cose non vere".